心臟超大顆！最適合買凶宅的「4星座」　射手少根筋，相信人比鬼恐怖

不少學生以及上班族都希望能夠找到CP值超高的房子，讓自己住得舒適，但假如知道物件是所謂的「凶宅」，那麼即便價格便宜總還是會顧慮再三。不過，命理專家小孟老師就分享了最適合買凶宅的「4星座」，因為這些星座心臟夠大顆，趕快一起來看看有誰入榜吧！

第四名、雙魚座：投資凶宅

有些想投資的雙魚座，他們會認為買下凶宅出租給別人還能賺錢，或者有人告訴他買凶宅能改好運，雙魚會想試試看。倘若雙魚座買下凶宅讓房客住了三四年都沒有問題，雙魚座就會想自己進去住看看，這就是標準的代住。

第三名、摩羯座：高級凶宅

摩羯座很會貪小便宜，倘若有凶宅出現又在高級路段，摩羯座會考慮，加上摩羯座大多都有靈性特質，只要將房子裝潢得美侖美奐，再請一些命理師加持淨化摩羯座還是會入住，但前提是「高級路段」的凶宅。

第二名、獅子座：爛命一條

獅子座的人，當他們運氣背到谷底時，身上又沒錢他們會告訴自己反正爛命一條，死了就算了，因為獅子座帶有韌性，他們認為人又不是我殺的，只要跟另一個空間的靈魂保持敬畏的心，根本無所懼怕。

第一名、射手座：少一根筋

射手座的人有時少一根筋，就算聽見怪聲音也會認為是否是自己聽錯，另外射手樂天知命，他會告訴自己人比鬼恐怖，正因射手的少一根筋才能讓他們住在凶宅裡毫無感覺過一天算一天。（編輯：倪浩軒）

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