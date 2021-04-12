每日星座愛情運勢2021/4/12 本日踏實星雙子座
愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！
牡羊座－幸運數字：1 幸運顏色：翡翠色
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●○
財運：●●●●○
權杖八正：對這段感情有所期許，而且也會有更多規劃跟安排，雖然滿滿的愛不見得放在嘴上，但行為一定是能夠看得到。
金牛座－幸運數字：7 幸運顏色：琥珀色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
權杖七逆：容易逃避彼此之間存在的問題不想去攤開來解決，但其實問題可能沒有那麼嚴重，只是欠缺把它搬到檯面上的勇氣罷了。
雙子座－幸運數字：2 幸運顏色：酒紅色
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●○
財運：●●●●●
金幣女王正：愛情跟麵包都能兼顧的狀況之下讓各位非常安心，也願意為這段感情投入更多實質上的資源。
巨蟹座－幸運數字：8 幸運顏色：銀色
整體運：●●○○○
愛情運：●○○○○
財運：●●○○○
塔正：感情狀況可能會忽然出現難解的問題，也許沒辦法得到最完善的解決，但還是得冷靜下來想出最好的辦法把傷害降到最低。
獅子座－幸運數字：5 幸運顏色：嫩芽綠
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●○
財運：●●●●○
權杖A正：今天對感情可是熱情如火，假日也會有很多想一起去做的事情，不需要華麗的排場或是奢侈的晚餐，只要能夠互相陪伴就很滿足。
處女座－幸運數字：9 幸運顏色：寶藍色
整體運：●●○○○
愛情運：●●○○○
財運：●●●○○
權杖五正：容易因為意見不合而吵架，誰對誰錯不是那麼重要，重要的是要了解彼此的想法與出發點，冷靜下來好好溝通雙才能完結這個問題。
天秤座－幸運顏色：6 幸運顏色：葡萄紫
整體運：●●●○○
愛情運：●●○○○
財運：●●●○○
吊人正：感情中處於付出比較多的那方，也不會去跟對方計較，腦袋所想的是更遠的未來，因此也不怕辛苦也不覺得委屈。
天蠍座－幸運數字：3 幸運顏色：奶茶色
整體運：●●●○○
愛情運：●●●○○
財運：●●●○○
權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方的要求，或是大環境的要求，但各位雖然心累還是不願意放棄這份感情。
射手座－幸運數字：0 幸運顏色：珊瑚粉
整體運：●●●●●
愛情運：●●●●○
財運：●●●●○○
聖杯十正：對於感情沒有過多額外要求，能夠穩定平順就能感到幸福，對待對方也非常實在不吝嗇，兩人相處如同家人般親密喔。
魔羯座－幸運數字：4 幸運顏色：黑色
整體運：●●●○○
愛情運：●●○○○
財運：●●○○○
金幣四逆：因為害怕失去而更鑽牛角尖，在每一個小細節都仔細得讓人覺得不可思議，也容易因為這樣讓對方的壓力更大喔。
水瓶座－幸運數字：2 幸運顏色：鐵灰色
整體運：●●●○○
愛情運：●●○○○
財運：●●●○○
寶劍五逆：如果雙方的溝通上有什麼問題不妨稍微退一步，不要正面爭執，從旁敲側擊來跟對方好好溝通說不定比較有用喔。
雙魚座－幸運數字：0 幸運顏色：螢光綠
整體運：●●○○○
愛情運：●○○○○
財運：●●●○○
金幣八逆：對情感的經營有點厭倦，或是說害怕自己的付出沒有未來，想得比較多卻做得更少，也容易跟對方產生矛盾。