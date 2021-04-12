白羊新月「願力持續整年」！唐綺陽曝「8小時內許10個願望」容易實現

星座專家唐綺陽昨（11日）深夜在粉專發文，透露西洋占星學上，本月12日是「白羊新月」，從今上午10點31分起，8小時內許下10個「與白羊有關」的願望，將更容易實現。

唐綺陽表示，有事業心或對事業、方向、力道的選擇有疑慮者，一定要抓住今天許願的機會，整理自我。她舉例，今年有新計畫想開拓、想達成何種目標、進軍什麼行業、接近哪位貴人、想成立公司、結婚生子，甚至想變美、重塑形象，都可以許下心願。

此外，唐綺陽指出，基於白羊彰顯「自我、競爭、爆發力、效率」的特質，大家也可思考想成為怎樣的自己、求勝心有多旺盛、想打敗誰、想要怎樣的名次與地位。

另外，唐綺陽也說可以祈求智慧，讓我們能從事故與衝突中汲取力量，因為攻擊者不會停止砲火，「唯有『心念之轉』才能讓災難別再擴大；而且也唯有『表現自我』，外界才知你如何自我定位，該如何與你互動，局面才能再往前推進。」

文末，唐綺陽提醒，不只白羊，每個星座都可在任何新月許願，不過願望不可偏離現實或詛咒他人，且必須與自身有關，不能幫他人代許，並用正面的方式許願，「一個月後再來檢驗應許多少，祝大家好運！」（編輯：楊穎軒）

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