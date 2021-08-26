根本超會演！「3星座」外表糊塗內心比誰都精明　不要以為雙魚座只會傻笑

有些人的個性一眼就可以望穿，有些人則是需要經過相處，才會慢慢放下矜持展現自我。星座命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》分享，有「3星座」的人看似糊塗，其實比誰都精明，有可能表面笑嘻嘻全是演的，一起來看看你或身邊的人是否也上榜？

白羊座

白羊座的人總是非常熱情、非常大方，他們身邊的朋友很多，好朋友也不少。所以很少人會覺得白羊座世故，他們總是做著老好人，會幫助身邊的人做許多的事情。但是其實白羊座內心非常的明白，哪些人只能當普通朋友，而哪些人能做好朋友。雖然他們表面上總是笑嘻嘻的，其實內心分得清清楚楚。

巨蟹座

巨蟹座的人感情非常細膩，總是能夠準確又及時地瞭解到別人的情感需求，並且迅速的作出反應。他們從細小的地方就能夠看出一個人的性格特點，之後再決定自己該說什麼、該做什麼。他們的內心並不複雜，從來不會想去傷害別人，只是想要和身邊的人相處愉快，恰到好處的聰明，讓人覺得非常舒適。

雙魚座

雙魚座的人社交能力還是比較強大。他們的腦袋瓜想著各式各樣新奇古怪的東西，雖然他們很喜歡說話，但是卻懂得什麼該說什麼不該說，分寸感非常的強，非常能夠看別人的臉色。雙魚座總是用嬉笑來掩飾內心的矛盾，總是把事情埋在心裡。所以很多的人都會覺得雙魚座只會傻笑，其實並不是如此，他們自己還是非常有主見的。（編輯：賴詠璿）

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