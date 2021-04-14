12星座擅長的安慰！獅子帶你去開趴，天蠍一起說爆壞話

當你有煩惱時，是不是需要不同的人來安慰你呢？以下是每個星座擅長安慰他人的專長，你可以看太陽跟月亮星座！

牡羊座：行動就對了

當你不知道怎麼開始，想東想西，不知如何行動時，找牡羊座準沒錯啦！他們最會鼓勵人「你做就對了、幹嘛想怎麼多啦？」而且還會直接告訴你，你第一件事應該要做什麼？而且通常不難，是很容易就達到的！

金牛座：好好吃一頓吧

心情不好，想吃頓美食療癒自己，但只想要靜靜的享受美食，並不想分享心情，應酬他人說些不知所云的話！找金牛座，他們不但會找到很棒的餐廳帶你去，也不會多話的問東問西，耳根子清靜的聊聊無所謂的事，也是很療癒的一種陪伴彼此的方式。

雙子座：無所不談

不管什麼話他都能接，不怕冷場，不會被他們反對，當你有一堆想發洩的話無處可說時，找雙子座聊聊，你會覺得很愉快的，因為他們很知道什麼狀況要聊什麼，絕對會哄的你開開心心，雖然不見得是有用的建議，但光是聊的過程中就很讓人開心了。

巨蟹座：一起吐苦水吧

當你想抱怨時，希望找個人跟你一樣有感同身受的感覺，巨蟹座的那一句「我懂」就是特別的真誠又誠懇，他們還會分享更多他們的心情讓你知道你不孤單，想要找落難同伴，巨蟹座永遠不會怕丟臉的告訴你更多，讓你覺得，原來不是只有我很慘。

獅子座：帶你去開趴

這個星座最會將場子弄的熱熱鬧鬧，想逍遙想當花蝴蝶，想玩樂想開趴，當然就要找獅子座！他們最會弄出紙醉金迷的快樂氛圍，讓大家忘卻煩惱，雖然很膚淺又不能立即解決問題，但卻是非常有用的逃避方式呢。

處女座：直接告訴你該怎麼做

這個星座擅長找出你的問題，並且給你一份揪錯清單（太誇張）所以如果你真心覺得自己問題很多，才會落到這般田地，這個時候去找處女座，他們非常擅長分析你的問題在哪裡，可以讓你好好的反省自己！

天秤座：優雅的享受生活

這個星座喜歡各種美的事物，所以想看展覽，想去咖啡廳聊聊天，假裝個文青，或是去瞎拼，買東西犒賞自己，當你心情不好時，這些活動都可以找天秤座帶著你去做，他們很懂得生活質感的升級，當你享受過這些生活樂趣後，煩惱也消失了。

天蠍座：一起說爆壞話

如果你想要抱怨，除了找巨蟹座一起悲傷外，還可以找天蠍座一起狠狠臭罵對方一頓，天蠍座還會給你一套復仇計畫，不用真的去做，光是聽到他的計畫，就已經讓人的氣消一大半了，找天蠍座說壞話是最過癮的事了！

射手座：帶你去玩耍

射手座解決煩惱的模式，永遠就是我們先去玩吧！玩什麼都可以，只要脫離現在的狀態，去嘗試新鮮的事物，看要做什麼都可以，這就是他們的彈性，可以陪你上山下海，也可以陪你去聽音樂會，這個星座喜歡嚐鮮，自然跟著他們準沒錯。

摩羯座：幫你找出可行的方式

摩羯座最擅長找出可行的方式，所以當你卡在一個狀態中，不知道該怎麼做，他們可以很實際的跟你說你接下來能做的計畫跟目標，所以如果你有一些煩惱不知道該怎麼做，又需要實際的執行方式，就可以找摩羯座了。

水瓶座：推翻你的鬼打牆

水瓶座就是身來推翻既有的制度的，所以，如果你覺得你一直在鬼打牆狀態，怎樣都想不透，一直被自己的想法困住，跟水瓶座聊一聊，你會發現他們居然可以給你很多的意見，是你以前都沒想過的，這會給你很大的靈感喔。

雙魚座：給你最單純的安慰

雙魚座什麼沒有，愛最多了，所以他們最會無條件地支持一個人，如果你這個時候只是需要知道誰支持你，讓你覺得安心，就是要找雙魚座，他們支持一個人的感覺，會讓人覺得很溫暖，你會覺得自己是被照顧的，這就是雙魚座總是很療癒的感覺啊。

澤誼的人參青紅燈

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