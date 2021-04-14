【盧恩符文】生日在（4/29~6/28）看過來！從本命符文，看出你的性格與特色

盧恩符文是源自於北歐的神秘學工具之一，具有非常久遠的歷史與典故，當前人們不僅會用來作為占卜使用，也會運用於各式各樣的魔法與祝福儀式當中，其中每個符文又有著不同特質，如同每個人的個性一樣。

就讓我們一起來瞭解每個符文在對應自己生日時，分別有甚麼樣的性格與特色。

水（Laguz）04/29~05/13

雖然大家都會說柔情似水，實際上水（Laguz）是非常有自己的想法，但往往都會迎合他人，把自己真實的感受給壓抑下來，長久下來變得相對比較內向、害羞，對人的感受是相當敏銳，很能在第一時間察覺別人的情緒與感受，經常讓人覺得在對話、交流過程中有被療癒、照顧的感受，卻也因此容易陷入情緒的影響當中，善良的心地，往往不懂得與人保持距離，以至於經常受到大環境或身邊的人事物影響著。

本命水晶：珍珠

開運色彩：白色、藍色

天使（Ingwaz）05/14~05/28

與其說樂天不如說天使（Ingwaz）非常知足，面對許多不如意的生活狀況，總有辦法將心態、心境做一個理想的轉換，不會一直讓自己陷入其中難以自拔，但有些時候會因為自己的性格過度鑽牛角尖，把芝麻大小的事情看得跟世界末日一樣的嚴重，實際上心情若調適的穩定，生活反而是相對開心、踏實，加上自身都有貴人眷顧，基本上不會有甚麼難以解決的人生大挑戰。

本命水晶：琥珀

開運色彩：黃色

家庭（OIthala）05/29~06/13

幸運的人，用童年治癒一生；不幸的人，用一生治癒童年。

看似簡單的幾句話，已經將家庭（OIthala）的生命課題講完，對於家總有一股牽引，並不是家庭（OIthala)的朋友家中都一定會發生甚麼，而是家的影響對個人而言是非常非常大，這樣的程度甚至會帶入下一代的家庭，生命課題中選擇了這個主題，也是讓我們在最近的地方、環境，學習成長與讓靈魂蛻變，性格上稍微保守，對許多不確定性的事物，會先選擇觀望，等到時機成熟（自己認定）後，才會展開相對性的行動。

本命水晶：尖晶石

開運色彩：黃色、綠色

黎明（Dagaz）06/14~06/28

符文的最後一個代表，卻也象徵著再次翻轉的契機，對於黎明（Dagaz）的朋友來說，生活總有許多精彩刺激的插曲，但總能在最後剎那間翻轉，要學習的生命課題是接受與相信，體驗這些有趣、豐富的變化，也是在展現生命逆境後的光榮，對於黎明（Dagaz）的朋友，在人生前期可能會稍微辛苦，為了要淬鍊自己的生命歷程，在未來的生活才會更懂得知足與感恩，別擔心這些試煉，會隨著年紀與經驗的增加，生會也會慢慢的提升、改變。

本命水晶：金綠寶石

開運色彩：黃色、黑色、白色

「北歐祕法 盧恩符文」電子書連結：https://www.pubu.com.tw/ebook/213974

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