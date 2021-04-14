每日星座愛情運勢2021/4/15 本日展望星水瓶座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：5 幸運顏色：金色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

節制正：能夠將人際關係調整到完美的平衡點，能讓愛情與友情親情互相影響，大家的感情更融洽，自己心情也會很美好。

金牛座－幸運數字：2 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍國王逆：整個人比較負面一點，在感情中也對對方比較嚴苛，甚至有許多不合理的要求，也是很難溝通的一天。

雙子座－幸運數字：3 幸運顏色：銀色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍五逆：如果雙方的溝通上有什麼問題不妨稍微退一步，不要正面爭執，從旁敲側擊來跟對方好好溝通說不定比較有用喔。

巨蟹座－幸運數字：1 幸運顏色：紅棕色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

命運之輪逆：感情上似乎會遇到一些莫名的阻力，兩人之間的溝通也會雞同鴨講似的感到很疲憊，建議各位能先找到真正的問題所在，不要把精力浪費在一些雞毛蒜皮的小事情上。

獅子座－幸運數字：6 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

力量逆：負面情緒比較大，容易因自己壓力太大而影響到對方，或是外在給予的壓力太大而影響到雙方的情感。

處女座－幸運數字：0 幸運顏色：葡萄紫

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：太過天馬行空的想法容易幻滅，雖然愛情是感性的領域，但如果因為對情感的要求過高而影響到正事也不妥當喔。

天秤座－幸運數字：8 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

金幣七正：感情也需要經營，轟轟烈烈的愛情背後還是得靠踏實的經營跟時間的考驗才能成就一段美滿的感情。

天蠍座－幸運數字：4 幸運顏色：小雞黃

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

金幣十正：對感情渴求穩定與踏實的感覺，但也會很在意一些實質上的條件是否能夠成就更進一步的情感狀況。

射手座－幸運數字：9 幸運顏色：櫻桃紅

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

聖杯十逆：在感情中一切雖然看似美好心裡卻有點美中不足的缺憾，要知道一百分是從內心感受的而不是光看外在條件，要懂得互相包容。

魔羯座－幸運數字：7 幸運顏色：茶色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣八逆：比較懶散的一天，對情感的經營也有可能比較散漫，不想花太多精力在對方身上，也有可能會因為其他事情而忽略對方的感受。

水瓶座－幸運數字：1 幸運顏色：淺灰色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖三正：雙方有可能因為家庭或是其他因素分隔兩地，但只要能夠互相信任體諒也是可以甜甜蜜蜜的唷。

雙魚座－幸運數字：6 幸運顏色：水藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

聖杯騎士逆：在感情上可能會有點三心二意，或是有些其他的誘惑，可能會跟其他異性有點曖昧或是小脫序的狀況，需要自己多把持點。