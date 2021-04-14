每日星座愛情運勢2021/4/17 本日趣味星雙魚座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：6 幸運顏色：靛色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯五逆：對情人感到有點失望，可能是對方不夠貼心細心，內心總莫名感到落寞，卻又不想講明白自己的心情。

金牛座－幸運數字：0 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯八逆：對現有的情感狀態不滿足，也許厭倦了反覆的相處模式，想要換點不一樣的新鮮感，但這樣的行為可能會導致原本的幸福都失去。

雙子座－幸運數字：3 幸運顏色：茶色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

皇帝正：很有自己的想法跟主見，在一段感情中也會比較主動去決定大大小小的事情，讓對方不用操煩瑣事。

巨蟹座－幸運數字：8 幸運顏色：芥末綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

力量逆：跟對方容易出現爭執，而兩人都愛面子也很容易硬碰硬兩敗俱傷，建議雙方都能夠先迴避冷靜，再來好好討論解決問題。

獅子座－幸運數字：9 幸運顏色：小雞黃

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣六逆：很容易因為自己自信心不足而打翻醋罈子，對情人莫名的掌控力也會讓對方窒息，可能會有關鍵爭吵的發生。

處女座－幸運數字：7 幸運顏色：正紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖A逆：對感情動力缺缺，經營方式也比較消極一點，如果沒事連見面都想省了只想宅在家裡好好休息一下。

天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：祖母綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯女王逆：容易因為自己想太多而將多的負面情緒加諸在情人身上，不合理的要求也容易讓兩人的關係降溫不少。

天蠍座－幸運數字：4 幸運顏色：粉膚色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

金幣二正：需要好好規劃一下跟對方的未來，不管事經濟狀況或甚至是雙方的觀念等等，就算沒辦法做全盤性的規劃，至少一些基本的調整。

射手座－幸運數字：2 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍九逆：能夠開頭去溝通解決彼此的問題就是個好的開端，就算中間還要經歷許多反覆溝通，至少已經開始有緩解的趨勢了。

魔羯座－幸運數字：1 幸運顏色：珍珠白

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣二逆：可能跟對方有溝通不良或是意見不合的狀況，沒辦法對於同件事情達到共識，心情也大受影響，情緒容易暴躁。

水瓶座－幸運數字：5 幸運顏色：土耳其藍

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖九逆：想要改變兩人之間累積的一些壞習慣需要時間，畢竟積累久了已經成為默契，需要雙方都努力才有辦法轉變。

雙魚座－幸運數字：3 幸運顏色：夕陽橘

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

魔法師正：幽默又創意力十足的一天，可能會主動想個什麼有趣的點子跟情人一起進行，兩人之間也有聊不完的話題，非常甜蜜輕鬆的一天。