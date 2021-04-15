【塔羅占卜】他為什麼不想交往？
這次一共有六組牌
請直覺選一個或亂數也可以喔
A.
其實對方要比你想像中更喜歡你，只是好像發現你已經有心儀的對象或正宮，再怎麼喜歡也只能黯然求去啦。
B.
可能是因為對方口味固定的關係，他在戀愛對象上通常都有一種既定的想法，比如說，就愛長髮、個性要冰山，女生的話就，希望對象180、要有幽默感，之類的，當面對從來沒想過的對象難免會猶豫一下啦～
C.
你想問的這個對象在愛情攻防戰裡可能不是屬於「被攻」的那方，也就是說對方可能主動慣了，ㄧ被追求就渾身不自在不然就是直接拒絕，這樣的對象是非常享受狩獵的快感，建議是不要剝奪他的樂趣吧，可以適時暗示或大膽勾引他哦！
D.
因為對方可能是個工作狂，或有其他人生目標正在努力中，感覺對愛情興致缺缺～，建議不想放棄的你，可以更努力吸引他喔。
E.
先說點好的吧～對方覺得跟你相處起來是電力點滿很有火花，可能身邊朋友還沒在一起就直接被閃一波，但是，因為某些不可抗拒的因素讓他最近對你的喜歡直線下降⋯⋯。
還是趕緊檢視你們的互動狀態吧。
F.
對方可能只是考慮比較久不一定是你告白失敗哦，點頭速度不一樣的你們可能一個人才剛答應另一個人就覺得沒希望了，如此這般，讓對方也只能眼睜睜地望著你的背影離去。
本文出自Princess塔羅心靈花園
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