【塔羅占卜】他為什麼不想交往？

這次一共有六組牌

請直覺選一個或亂數也可以喔

其實對方要比你想像中更喜歡你，只是好像發現你已經有心儀的對象或正宮，再怎麼喜歡也只能黯然求去啦。

可能是因為對方口味固定的關係，他在戀愛對象上通常都有一種既定的想法，比如說，就愛長髮、個性要冰山，女生的話就，希望對象180、要有幽默感，之類的，當面對從來沒想過的對象難免會猶豫一下啦～

你想問的這個對象在愛情攻防戰裡可能不是屬於「被攻」的那方，也就是說對方可能主動慣了，ㄧ被追求就渾身不自在不然就是直接拒絕，這樣的對象是非常享受狩獵的快感，建議是不要剝奪他的樂趣吧，可以適時暗示或大膽勾引他哦！

因為對方可能是個工作狂，或有其他人生目標正在努力中，感覺對愛情興致缺缺～，建議不想放棄的你，可以更努力吸引他喔。

先說點好的吧～對方覺得跟你相處起來是電力點滿很有火花，可能身邊朋友還沒在一起就直接被閃一波，但是，因為某些不可抗拒的因素讓他最近對你的喜歡直線下降⋯⋯。

還是趕緊檢視你們的互動狀態吧。