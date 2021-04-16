2021年4/19~4/25十二星座塔羅運勢：牡羊想像破滅，天蠍做什麼都順遂

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：聖杯七逆－對事情有太不切實際的憧憬終究會幻滅，還是認清事實比較實在。

貴人星座：射手座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

牡羊座的朋友們這星期可能會有被逼迫要面對現實的情況。不管曾對什麼有過太美好的想像，都容易在這週幻想破滅，只剩下眼前殘酷的事實。建議牡羊座的朋友們要好好調適自己！

工作：

這星期容易發現自己曾經有著不切實際的夢想，或是遇到什麼情況讓環境的情形忽然惡化。也許是一直都沒發現到的潛在問題忽然浮出檯面，令人措手不及，要多加留意喔！

感情：

建議牡羊座的朋友們不要把感情太過理想化，也不要投入過多主觀意識。每個人都有每個人的個性與生活習慣，不是什麼都如各位所想像的那麼照自己的意思走喔！

金牛座：寶劍八逆－忽然認清現實雖然痛苦，但能夠自己想開，突破困境卻是好事。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期金牛座的朋友們有機會認清現實面的一些殘酷真相，而且是沒有辦法再逃避的。雖然痛苦但能夠看清楚畢竟也是件好事情。

工作：

許多事情並不是表面上看得那樣如此順利，這週金牛座的朋友們也無法自欺欺人了，問題就攤在眼前，要如何去解決必須先去面對問題才能夠找出應對方針喔！

感情：

這星期金牛座的朋友們可能會對過去錯誤的感情忽然間看清，雖然認清現實真的很痛，但總比繼續被蒙在鼓裡還要好。結束一段錯誤，才會有新的開始喔！

雙子座：塔逆－諸多累積的問題一次爆發令人招架不及，連喘息的空間也沒有。

貴人星座：天秤座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●○○○○

整體：

雙子座的朋友們這星期可能會遭遇到一些長久累積的問題大爆發，但這些問題往往都不是憑空而來，而是因為之前造的因所結下的果。

工作：

容易遇上突發的問題，且情勢對雙子座的朋友們甚至偏於不利。遇到事情建議能夠理智一點，不要因為遇到挫折就感到失落，甚至放棄喔。

感情：

容易因為環境上的一些狀況或是累積以久的問題與對方爭吵，過於堅持自己固有的原則容易成為無理的固執，要注意彼此的溝通狀況喔。

巨蟹座：權杖六逆－在工作上難以得到肯定的一週，凡事與心中所期待的落差都很大。

貴人星座：天蠍座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

巨蟹座的朋友們這星期較難得到其他人的肯定，無論是在行為上或是言論上都是如此。原本心中期盼的事情卻不是如此，反差大得令各位也很失望。

工作：

這週巨蟹座的朋友們比較難得到他人的認同，無論做什麼都低調點較不會成為眾矢之的。認真的把自己份內的事情做好就好，低調一點喔！

感情：

這星期與情人之間的關係略微冷淡，要小心他人的閒言閒語，無論如何都要向對方求證，感情是兩個人的事情，不要因為他人說什麼就貿然相信喔。

獅子座：聖杯四逆－漸漸化被動為主動的一週，因為開始有了行動一切事情將好轉。

貴人星座：牡羊座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期獅子座的朋友們漸漸地化被動為主動。前陣子因為個人懶散提不起勁，或是其他理由而擱置的事情會開始繼續進行。

工作：

工作上也許會因為較為積極而有所改善。但羅馬不是一天造成的，要有成果必須還要再等一段時間。

感情：

這星期獅子座的朋友會比較主動去為對方做些什麼，讓對方覺得很貼心感動。兩人的情感會加溫，單身的朋友們有心儀的對象的話也可以積極一點喔！

處女座：權杖國王逆－脾氣暴躁容易太過衝動，容易令人感到霸道無理的一週。

貴人星座：魔羯座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期處女座的朋友們脾氣較為暴躁，也比較沒有耐心，行事上容易過於衝動，建議能三思而後行。也要留意不要讓他人覺得你太過霸道無理喔！

工作：

工作上容易因為太過衝動，欠缺思考而做出錯誤的決定。建議處女座的朋友們要三思而後行，或是與同事討論後再行動。

感情：

這星期處女座的朋友們脾氣較為不穩定，容易無理取鬧。潛在的大男人主義容易使各位太過霸道而造成對方心理有壓力，要多加留意喔！

天秤座：寶劍七正－生活中容易有突發狀況發生，考驗各位的臨場反應與聰明才智。

貴人星座：獅子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●○○

整體：

天秤座的朋友們這星期較容易遇上棘手的問題，建議各位一遇到問題要運用一些小聰明，或是要反應快一點去解決問題，必要時用一點小手段也是可以的。

工作：

這星期天秤座的朋友們要多用用自己的腦袋，遇到問題或是強大的對手千萬不要正面交鋒，以智謀取勝才是最佳之計！

感情：

工作可以以小聰明取勝，但感情上若是要比智謀可能會有點累喔！建議天秤座的朋友們面對另一半能夠收起小聰明，對另一半坦然一點，誠實一點喔！

天蠍座：戀人正－人際關係和諧愉快的一週，無論在各方面都能夠感受到愉悅。

貴人星座：處女座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●●●

整體：

天蠍座的朋友們這星期無論做什麼都是非常順遂的，人際關係也經營得很好喔。就算有什麼困難也都能夠迎刃而解，不需要擔心太多。

工作：

這星期如果有什麼合作案要談，都會很順利喔！如果是一般工作上，與同事之間的相處也會很和諧，工作也會得心應手。

感情：

戀人牌就是感情牌的代表牌，也就是說天蠍座的朋友們這星期感情運是非常好的。有戀人的人會跟另一半相處得很融洽，單身的人也有機會邂逅到理想情人喔！

射手座：惡魔正－容易陷入違反道德的事情，要留意不要作出事後會後悔的事情。

貴人星座：水瓶座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●●●

整體：

這星期射手座的朋友們容易因為受不了誘惑而捲入一些不是很好的事情，或是與一般常人認知不同的事。理智比較容易被欲望所遮蔽，建議購物或是行事之前還是三思吧！

工作：

工作上容易投機取巧，建議射手座的朋友們如果想要動什麼手腳還是打消念頭吧！光明磊落一點，以免出事了被叮得滿頭包。

感情：

容易有第三者的出現，或是捲入他人的感情糾紛！這星期也容易陷入一些較為不道德的感情關係或是性關係，建議三思而後行。

魔羯座：寶劍女王正－雖然擁有智慧又冷靜的一個星期，卻要避免過度理性影響人際。

貴人星座：雙魚座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

魔羯座的朋友們平常能力就不錯，也非常要求確實、實在，這星期思緒是很清楚冷靜的，無論發生什麼事情都可以處之泰然，冷靜想出最好的方式解決問題。

工作：

這星期魔羯座的朋友們工作上較為理性，很適合動頭腦去想一些新點子。只是要留意是否會太理性，也要注意說話不要得罪他人喔！

感情：

這星期魔羯座的朋友們在感情上也是很理智，建議魔羯座的朋友們，不要太過苛求對方去達到所謂人人滿意的完美，也不要用理智來衡量感情喔！

水瓶座：女帝逆－凡事太重外表或是物質容易顯得膚淺，要注意錢財的流向且加以控管。

貴人星座：雙子座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●○○

整體：

水瓶座的朋友們這星期或許會因為要犒賞自己，或是想要提升生活品質而過得有些奢侈，要注意不要太過膚淺而浪費大把鈔票！

工作：

這星期水瓶座的朋友們較為散漫，提不起勁工作，有點得過且過的心態。而且在金錢上的支出可能會超出原有的預算很多，建議水瓶座的朋友們要振作且理性一點喔！

感情：

水瓶座的朋友們這星期在感情上要留意與人溝通的問題，容易有無理取鬧或是太任性的問題產生，令人吃不消。建議多點理性的溝通會好過於鬧脾氣導致爭吵。

雙魚座：聖杯國王逆－判斷能力容易因為情緒影響而有所偏差，偏偏又很固執不聽勸告。

貴人星座：金牛座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們容易因為過度情緒化或是太理想化而讓事情的發展受到阻擾，不聽他人的勸告也很容易造成他人的困擾，甚至要小心有可能會耽誤到正事喔。

工作：

工作上要小心不要因為情緒化而誤了大事。切記要公私分明，不要把陰晴不定的情緒帶到工作上喔！

感情：

這星期雙魚座的朋友們感情上較為任性，需要另一半的大量包容，只是這樣也容易造成雙方的不愉快，需要多加留意。