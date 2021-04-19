【圖像占卜】未來三個月，宇宙給你的好運在哪邊？

▲宇宙支持有勇氣做改變的人，一起看看未來三個月，宇宙給你的好運是什麼？（圖／安妮的奇異星球提供）

這是塔羅牌的聖杯8，代表著離開某個層面往下一個階段前進，現況的你卡在哪邊呢？需要做什麼斷捨離吧！你知道宇宙支持有勇氣做改變的人，那現在我們就來一起選擇，看看宇宙給你的好運是什麼，你需要做出什麼改變吧。

A杯子們

B山山

C恐龍大大

**選一個你第一眼看到的或是最有感覺的選項～**

（如果無法選第一眼跟最有感覺的就兩個答案都看）

A杯子們

– 寶劍1＋聖杯5逆

看到自己的價值，找到理性跟感性的平衡，遇見貴人

無論你現在在什麼狀態，未來三個月你會釐清自己想要什麼，以及你可能現在為了什麼事情感到難過或是焦慮，都會開始雨過天晴，而且當你釐清某些事情之後，你會發現有貴人出現在你身邊，記得給自己足夠的休息時間，放輕鬆，保持理性跟感性的平衡，你會開始知道自己要的是什麼，然後發現自己擁有的，不會再活在患得患失的心情當中。

以及記得不要批判自己，容許任何情緒到來、任何情緒結束，不要覺得自己為什麼又陷入哪種情緒，接受自己，也是平衡自己的一部分。

B山山

– 權杖7＋寶劍騎士逆

正在自己的道路上，繼續努力吧

如果你現在正在懷疑自己，請開始相信自己吧，雖然你現在可能很著急地想要找到答案，但是答案會慢慢地出現，所以先調整自己的步伐，一步一步前進，不用過於著急，也不用覺得要證明自己，或是覺得一定要怎樣怎樣，因為現在都在宇宙的安排當中，安排你遇到你要學習的人事物，然後當這些學習都完成，你心裡的答案也就出現了，所以繼續往前走吧。

此外，不要覺得自己時間不夠，因為一切都是最好的安排，不要急於證明自己，這些安排當你回過頭的時候會發現，原來～生命就是這樣，記得感謝很重要。

C恐龍大大

– 聖杯8＋魔術師

斷捨離吧！發揮自己的才華

你正在決定什麼嗎？相信自己的決定，離開那些讓你需要費心費力、讓你覺得沒價值的人事物，只要你一離開，事情就會明朗化，而且宇宙安排的好事正在後面呢，只要你願意有勇氣離開你不喜歡的人事物，適合你發展的人事物就會來到你的生命當中，以及你要記得你是一個很有力量的人，你能夠為自己找到足夠的資源，所以別擔心，就斷捨離吧，記得生命是來探索、是用來快樂的，不是用來窮擔心的，記得享受生命吧，讓你發光發熱吧。

使用塔羅牌：偉特塔羅

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