每日星座愛情運勢2021/4/20 本日熱情星牡羊座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：2 幸運顏色：芥末綠

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

權杖騎士正：在感情中屬於比較積極熱情的一方，會主動想一些新鮮點子邀對方一起同樂，也會讓對方感受到滿滿的熱情。

金牛座－幸運數字：0 幸運顏色：天藍色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣二正：一段感情需要兩個人共同去經營，也需要雙方面的付出，如果只有單方面的努力是不夠的喔。

雙子座－幸運數字：1 幸運顏色：酒紅色

整體運：●○○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

教皇逆：跟對方的默契交流似乎出了點問題，兩人在溝通上遇到一點瓶頸，今天也比較想要一個人做些自己的事情，不想要跟情人黏在一起。

巨蟹座－幸運數字：6 幸運顏色：灰藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：太過天馬行空的想法容易幻滅，雖然愛情是感性的領域，但如果因為對情感的要求過高而影響到正事也不妥當喔。

獅子座－幸運數字：4 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

審判逆：可能會因為環境問題或是沒辦法改變的因素而被迫分開，或是感情上可能有什麼需要犧牲的，也許是自由、也許是時間等等。

處女座－幸運數字：3 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：對於曾經受過的情感委屈可能會在這個時候，因為某些狀況而湧入心頭，對感情可能會有點灰心失望，不想放太多心思。

天秤座－幸運數字：9 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。

天蠍座－幸運數字：5 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖A正：單身的朋友能夠在今天對喜歡的人主動出擊，就算沒有把握也想試試看，好好把握機會就算失敗了也有它的意義。

射手座－幸運數字：3 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

戰車正：可以找機會跟對方一起走走逛逛，或是一起從事共同的興趣，不但能夠讓自己緊繃的心情得到放鬆，也可以讓兩人的感情更好喔。

魔羯座－幸運數字：7 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

皇帝正：很有自己的想法跟主見，雖然稍嫌霸道一點但整體來說還是會讓對方覺得很安心，兩人的感情狀況也不錯喔。

水瓶座－幸運數字：4 幸運顏色：粉膚色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

吊人逆：對一段不平衡的感情忽然有所覺悟，雖不見得會馬上離開，但也想辦法讓關係恢復平衡，付出也會比較少一點。

雙魚座－幸運數字：8 幸運顏色：葡萄紫

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：可能會突然清醒發現自己正陷於一個甜蜜的陷阱之中，對方的愛是不是真的愛，還是背後有什麼目的都值得去深思。