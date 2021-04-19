每日星座愛情運勢2021/4/22 本日包容星水瓶座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：4 幸運顏色：琥珀色

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣十逆：容易將金錢或是物質凌駕在情感之上，對待感情也比較沒有那麼誠懇，變得有點唯利是圖的感覺。

金牛座－幸運數字：1 幸運顏色：靛色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

金幣二正：如果真的要走下去就需要好好規劃一下跟對方的未來，就算沒辦法做很全盤性的規劃，至少一些基本的考慮要先有喔

雙子座－幸運數字：0 幸運顏色：翡翠綠

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

權杖六逆：平常在情感關係上居於優勢的各位今天可能比較容易吃鱉，不管被對方強硬的拒絕或是建議被無情的打槍等，都會造成各位心裡不愉快。

巨蟹座－幸運數字：5 幸運顏色：紫紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

教皇逆：太顧朋友或是想要做到面面俱到反而容易讓情人感到委屈，該把持的原則還是要有，不然反而容易失去更重要的人。

獅子座－幸運數字：3 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：太過天馬行空的想法容易幻滅，也許會想著來點浪漫的情節，在對方眼裡卻是不切實際，心情也會受到打擊。

處女座－幸運數字：7 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖三正：對於感情這部分可能會忽然出現一些新的想法或是決定，例如想要更進一步或是希望兩個人可以一起學習些什麼來一起進步。

天秤座－幸運數字：9 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍二逆：逃避兩人之間很明顯存在的問題只會讓問題急速惡化，消極的面對也沒有辦法讓傷害降低，還是要勇敢一點去面對問題。

天蠍座－幸運數字：2 幸運顏色：天空藍

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

月亮正：感情中潛在的問題雖然暫時還沒浮出檯面，但心裡總是覺得不安，情緒也比較容易受影響，需要多溝通了解彼此的想法來避免更大的問題。

射手座－幸運數字：2 幸運顏色：螢光粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖七正：目前感情的狀態比較複雜一點，會出現很多龐雜的瑣碎事務甚至是莫名的其他情感牽扯，讓各位感到繁雜不堪。

魔羯座－幸運數字：6 幸運顏色：夕陽橘

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣騎士正：可能會花點錢來提升一下約會的品質，可以去吃個大餐或是買個禮物送給對方，兩人的感情也很穩定。

水瓶座－幸運數字：8 幸運顏色：正紅色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

聖杯國王正：能給予對方極大的安全感與包容力，對待對方不那麼苛刻，相對的兩人之間的感情也變更好囉！

雙魚座－幸運數字：5 幸運顏色：淺灰色

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：對於曾經受過的情感委屈可能會在這個時候因為某些狀況而湧入心頭，對感情可能會有點灰心失望，不想放太多心思。