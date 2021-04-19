每日星座愛情運勢2021/4/23 本日熱情星天秤座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：6 幸運顏色：小雞黃

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

吊人逆：對一段不平衡的感情忽然有所覺悟，雖不見得會馬上離開，但也想辦法讓關係恢復平衡，付出也會比較少一點。

金牛座－幸運數字：0 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

節制逆：容易因為缺乏自我約束能力而導致一些麻煩的事情發生，兩個人沒辦法平和的溝通最後也只會以爭吵收場。

雙子座－幸運數字：8 幸運顏色：米白色

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍騎士逆：雖然平時精明，今天卻很容易在感情中的一點小事情挑毛病鑽牛角尖，讓對方覺得莫名其妙好像在找事情吵架。

巨蟹座－幸運數字：5 幸運顏色：灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯女王逆：會想用許多匪夷所思的方法來證明對方愛自己，顯得很無理取鬧，但自己也沒辦法克制自己的不安全感。

獅子座－幸運數字：4 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖五正：容易因為意見不合引發爭執，也許兩個人的說法都有其有理的地方，必須要冷靜下來好好溝通，雙方都能夠接納彼此的觀點才能完結這個問題。

處女座－幸運數字：9 幸運顏色：靛色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

月亮逆：對於兩人之間的問題必須要正視，畢竟逃避並沒有辦法解決問題，能夠把話說開來更能夠了解彼此的想法。

天秤座－幸運數字：1 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

權杖騎士正：對感情很熱情積極，如果沒有對象的話可能會很積極參與社交活動，也有機會遇到不錯的對象喔。

天蠍座－幸運數字：3 幸運顏色：黑色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

正義正：如果對自己的感情心安理得沒有虧欠，那現在所得到的美好都是真實的，可以好好珍惜把握身邊的人。

射手座－幸運數字：7 幸運顏色：芭比粉

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○

財運：●●○○○

隱者逆：對於現有的感情產生質疑，也會反覆問自己是不是真的需要維繫這段感情，雖然不見得會有什麼動作，但會想要暫時自己靜一靜。

魔羯座－幸運數字：2 幸運顏色：天空藍

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯四正：對感情處於一種比較消極的狀態，不想付出但還是想要接受對方的好，這樣的行為不但自私，也會磨損兩人的感情喔。

水瓶座－幸運數字：8 幸運顏色：深紫色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

金幣八逆：對情感的經營有點厭倦，或是說害怕自己的付出沒有未來性，想得比較多卻做得更少，也容易跟對方產生矛盾。

雙魚座－幸運數字：1 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

愚者正：童話故事般的愛情不見得都能夠實現在這個現實社會，但只要能夠跟對方在一起編織未來就是種甜蜜喔。