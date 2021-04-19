▲用盧恩符文占卜「未來一個月的財運狀況」。（圖／shutterstock）

【盧恩符文占卜】測「未來一個月財運」狀況：掌握獲益可觀的關鍵

當前運勢有各種動盪變化，讓我們透過盧恩符文來占卜

瞭解接下來「未來一個月的財運狀況」該做些甚麼

找個空間讓自己好好靜下來

喝一口水緩和一下情緒

深呼吸三次

完全放鬆下來後

憑直覺挑選一張符號

A B C

A.異世界 Eihwaz

財運狀況★★★★☆

在過去有累積一筆不錯得財富、資金，可以透過先前的儲蓄、存款讓當前的財運穩健，雖然沒有爆發性的成長，卻也可以在未來這一個月有相當不錯的物質生活。

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欲增加收入與金錢，建議可以花點時間讓自己多學習、多精進，無論投資理財還是專業項目上的提升，選擇的大方向可朝具有發展性的領域著手，千萬別只顧當前的利益，忽略了未來更大的市場。

B.人性 Mannaz

財運狀況★★★☆☆

俗話說人脈就是錢脈，當前需要花較多心力投注於人情交陪上，且在短期間內不容易看見成果、成效，但後期的獲益卻是非常可觀，初期需要花較多的心思投入與不同領域的人交流、互動。

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留意與慎選身邊出現的人事物，不是每個人都可以合作或共創利益。

C.颶風 Hagalaz

財運狀況★★☆☆☆

這段期間需要留意突發狀況，可能會造成不必要的財務支出，而這筆意外性的支出，可能會影響到當前的生活狀態，雖然不會有延續的問題，但仍要小心面對生活中的各種突發意外。

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當前凡事都要睜大眼睛看清楚，別因一時的衝動、莽撞，釀成更大的財務破口。

「北歐祕法 盧恩符文」電子書連結：https://www.pubu.com.tw/ebook/213974

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