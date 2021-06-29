賺到躲在被子裡偷笑！財神爺年中眷顧4生肖　「這生肖」中獎運大旺贏四方

哪四生肖今（2021）年年中開始一路旺到年底？「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師就指出，「4生肖」財運特旺，會受到財神爺眷顧，今年賺錢賺到躲在被子裡偷笑，趕快來看看你是不是幸運兒之一吧！

屬猴

今年上半年你在面對客戶時，容易遇到奧客或狀況很多的人，需花費比過往更多的時間應對，你付出許多卻沒有相等的回報，業績有停滯不前的狀況。小孟老師請你停止苦惱，年中起你的運勢會開始好轉，在事業上會出現許多貴人幫助你，業績表現有望後勢看漲，很有機會把上半年不足的表現補上。

屬蛇

今年年中記得收集好統一發票，因為你在年中很有「中獎運」，雖然中的是一些小獎，但也可以幫你分擔日常開銷，算是不無小補。若有朋友主動告訴你投資或合作生意的消息，只要你能好好把握住，就能夠幫你增加財富。不過，小孟老師要提醒你，不要因為便宜，而被不肖賣家欺騙，購買到山寨假貨或是有瑕疵的商品。

屬雞

年中你在面對新的事物，可以很快就學會並且牢記在頭腦裡，你與同事之間的互動也會愈來愈有默契，讓做事變得更有效率。上司會想要栽培你，因而把一些重要的工作內容交給你負責，希望能看到你的抗壓性與應變能力，只要你能咬著牙堅持到底，未來將會受到主管賞識，在年終的時候主動幫你加薪或升職。

屬豬

年中你的賭運將會大旺，準備好大贏四方吧！例如：買刮刮樂或彩券，都能有不錯的收獲。購買福袋商品，有機會抽到好的獎品。至於跟親朋好友打牌，手氣更是旺到不行。小孟老師在此提醒你，賭運好更要謹言慎行，才不會樂極生悲。（編輯：許苡晴）

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