唐綺陽公開5星座「無縫接軌超強」！談戀愛速度又急又快

你很容易心動嗎？而且一心動就交往，想也不多想，星座專家唐綺陽分享「談戀愛的速度總是又急又快」的5個星座，透露為何會有些人可以一分手就交往，一談戀愛就結婚。

獅子座：

獅子座其實是隱形版的雙魚座，因為獅子座，心動與感動，傻傻分不清楚，偏偏獅子座又是世界上最容易感動的星座，只要送一張15元親手做的卡片，獅子座就可以感動得一塌糊塗，這是因為獅子座很怕被忽略，而且自我感覺經常是不良好的，所以只要被特別對待，獅子座就會覺得在你心中他「與眾不同」，心就會為你打開。獅子座是愛情動物，動不動就會談戀愛，但常常不夠了解就交往，導致很快速的進展，又很黯然地離開，再來獅子座通常是被分手，不過空窗期倒是都很短，因為每段戀情都接得很緊，畢竟要趕快找下一個「感動」取代前一個。

雙子座：

無法阻擋雙子座探索一個人的好奇心，雙子座只要在意你，就會急著想要了解你，想要趕快靠近、交往好天天研究你，很多雙子座只要有交往對象，很快就會同居。不要以為雙子座容易分心，事實上只要雙子座愛上一個人，注意力就超集中，眼神只會跟著那個人跑，雙子座愛一個人很認真，認真到就算發現自己愛錯人，雙子座也會努力讓自己「愛上那個愛錯的人」，所以要跟雙子座在一起不難喔！

雙魚座：

別人只是禮貌性地問好，雙魚座會把它當成「你在暗示我嗎？」常常一個瞬間，心動的感覺就來了，而且大家常說曖昧讓人受盡委屈，偏偏雙魚座非常享受曖昧，「想在一起卻又不能在一起」的感覺，特別容易讓雙魚座上癮，這也是雙魚座容易被票選「最容易成為小三的星座」原因，得不到的想像空間最大、最美，因為在一起很困難，那種困難才是雙魚座值得奉獻跟付出的地方，雙魚座腦中每天都在上演不同的偶像劇，而且雙魚座是所有星座中最不顧世俗眼光，勇敢追愛的代表。

天秤座：

天秤座喜歡上一個人的話，一週內就可以在一起了，因為慢熱龜毛的天秤座很難對某個人心動，喜歡一個人的機率跟中樂透差不多，所以真的喜歡就會跟看到一組喜歡的樂透號碼一樣，馬上簽下去，「馬上把全部的感情梭哈下去」。而且還會到處致電朋友，只為了分享對方的事情，也希望朋友幫自己評估，不過天秤座也只是聽聽而已，沒放在心上，心裡早有定見，不管他人的意見，這時候對方只要主動聯繫，天秤座也會製造機會，讓你跟他告白。

水瓶座：

水瓶座自己都「不知道自己喜歡的類型」，因為水瓶座喜歡一個人的理由，通常蠻怪跟抽象，幾乎是尋找靈魂伴侶，所以通常會喜歡自己的朋友，除此之外，還要能跟對方心意相通，或不用磨合就一切都能合，所以只要有感覺，水瓶座就會覺得那就是了，就算是來錯電，水瓶座也沒在管，先戀愛再說！水瓶座身上通常不是交往很久不結婚，就是認識三個月到半年突然結婚，根本不是一般人世俗的標準流程，像是老少戀、跨性別戀，只要有感覺，在水瓶座身上都非常合理。

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