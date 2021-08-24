隱藏版首富是你？「3星座」超會賺！巨蟹都是有錢人，一生大富大貴不愁吃穿

▲星座命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》分享，有「3星座」的人天生非常會賺，天蠍座還有望成為隱藏版首富，一起來看看你有沒有上榜吧！（圖／Shutterstock）

在人們的日常生活中，努力工作大多是為了賺到更多的錢，讓自己過上更好的生活。不過，每個人天生命運不盡相同，以星座命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》分享，有「3星座」的人天生非常會賺，其中第3位還有望成為隱藏版首富，一起來看看你有沒有上榜吧！

巨蟹座

巨蟹座是一個超級顧家的星座，家人是最強而有力的後盾，所以巨蟹座的人在工作上十分努力，目的是與家人能過更好的生活，盡快的回歸家庭。巨蟹座本身就不會太窮，一般很多有錢人都是巨蟹座，巨蟹座的財富都是他們一點一點累積下來的，如果你的老闆是巨蟹座，那麼他們肯定平時很大方！

獅子座

獅子座被稱為家中的財務大臣，天生的王者風範和好勝心，使得他們不甘屈於人下。作為一家之主，獅子男有著強烈的進取心和不服輸精神，贏得眾人的尊重和信任。獅子座是十二星座中最為霸氣的星座，賺錢同樣不輸其他星座，自然在金錢運勢方面收穫也頗豐富，是一個收入付出成正比的星座。

天蠍座

天蠍座素來以神秘著稱，而且是一個神奇的星座。在工作中，明明與你一同起步，卻能夠很快脫穎而出、更上一層樓。他們有著極強的洞察力和思考能力，還很有遠見，所以這個隱藏極深的傢伙，很可能就是將來的首富！（編輯：賴詠璿）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載