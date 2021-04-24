2021年4/26~5/2十二星座塔羅運勢：金牛思緒清晰，處女對人不信任

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：金幣六逆－週遭的人事物可能會有所變動，要學著獨立一點不要想要依靠他人。

貴人星座：射手座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期牡羊座的朋友們得留意財務狀況囉，平常對於朋友們過於慷慨，很容易造成自身財務狀況的失衡，要多加留意，還是要多保留一點給自己。

工作：

工作環境也許會有人事上的變動，要重新適應與調整可能需要一點時間，財務上依然容易有多餘的支出必須多加留意。

感情：

在對方面前不要打腫臉充胖子，該示弱的時後千萬不要逞強。千萬不要因為愛面子只出一張嘴，開了一堆空頭支票小心無法兌現。

金牛座：寶劍A正－思緒清晰有條理的一週，也富有行動力，但要避免言語過度犀利。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

金牛座的朋友們這個星期頭腦是非常清楚的，對於每件事情都能夠做出準確的分析。平常各位會比較重思維，行動力倒是還好，但這星期也有行動力，也容易有好機會要好好把握。

工作：

這週金牛座的朋友們思路清晰，也很冷靜不會受他人影響。在工作上是如魚得水。只是過於重視原則容易得罪他人，要多加留意喔！

感情：

這星期金牛座的朋友們在感情上雖然能夠彼此溝通，但提醒各位在說話的時候還是要委婉一點，不要因為急於表達而不小心用言語刺傷對方喔。

雙子座：寶劍女王逆－態度較為冷漠，腦袋也比較容易打結，與人溝通不良的一週。

貴人星座：水瓶座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

平常熱情又活潑的雙子座的朋友們，這個星期對待他人的態度是較為冷淡的，不大喜歡交際，且容易與人溝通不良，需要多加留意喔！

工作：

這週雙子座的朋友們思緒沒有辦法清晰去處理事情，很容易想些有的沒有的，被情緒影響到思路，要留意不要因此而影響到工作喔！

感情：

這星期雙子座的朋友們容易與對方爭吵，甚至與人溝通不良。要好好耐著性子與他人溝通，不要一急就口無遮攔，小心得罪別人。

巨蟹座：權杖國王逆－容易情緒暴躁影響到身邊的人，衝動後可能會產生難以收拾的後果。

貴人星座：魔羯座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●●○○

整體：

巨蟹座的朋友們平時雖然感性，但還算是能夠理性待人，這星期情緒上會稍微火爆一點，較容易情緒失控而影響他人或是所做的決定。

工作：

這星期巨蟹座的朋友們在工作方面容易因為衝動或是一時的鬼迷心竅而做出錯誤的判斷，要小心會有比較嚴重的虧損，切記在投資這塊一定不可以急躁，要冷靜判斷。

感情：

感情方面容易因為情緒問題而影響到另一半，遇到什麼狀況還不分青紅皂白就對對方發脾氣。建議巨蟹座的朋友們不要因為太愛面子或是太以自我為中心而讓彼此的關係產生裂痕。

獅子座：審判正－面臨重要的轉捩點，需要作出決定性的選擇，需要冷靜的思考與判斷。

貴人星座：天秤座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●○○

整體：

獅子座的朋友這星期可能會面臨一些重大的改變，導致必須做出決定性的選擇。機會就在眼前，要怎麼運用是看個人，沒有絕對的好與壞，結果的操控都是在自己

工作：

要留意工作上是否有些不為人知的作為，容易在這星期被抓到破綻。也要留意是否有司法問題纏身。但只要不要心懷不軌都不會有什麼大問題

感情：

也許會面對一個重大問題來考驗這段感情，建議獅子座的朋友們遇到問題要去面對，而不是一味的逃避。只要撐過去了感情又會更進一步了！

處女座：聖杯五逆－容易受過去的創傷影響，對人性有所不信任，情感方面的表達要小心。

貴人星座：天蠍座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●○○○○

整體：

處女座朋友們比較容易鑽牛角尖，對過去的事情也容易因為小波動放不下，這週可能會想起過往的創傷，而會在情緒上較為不穩定，或是在做決定的時候容易被影響，需要多注意。

工作：

這星期較適合自己獨立作業，因為情緒上不像以往能夠與大家都好好相處，可能會令人覺得稍微孤僻了一些，要多注意喔。

感情：

過去就讓他過去吧，就把不好的回憶當作是一場教訓，不要再同樣犯錯就好了。這星期也要留意情感上的表達方式，容易因為表達錯誤而引起不必要的誤會。

天秤座：聖杯十逆－雖然一切看似安好卻有種美中不足的感覺，要懂得知足才會幸福。

貴人星座：牡羊座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天秤座的朋友們環境上來說一切都算是很順利，沒有什麼太大的波折，只是容易因為心態上覺得不滿足而不滿意現況。

工作：

一切皆算順利，但也許會遇上些較為瑣碎的問題需要解決。可能會有種覺得工作不順遂的感覺，但還是要記得自己比很多人的狀況還要好，要懂得知足喔。

感情：

這星期天秤座的朋友們容易感到美中不足，在精神上有些空虛。建議天秤座的朋友們可要好好珍惜現在所擁有的美好幸福喔！

天蠍座：惡魔逆－忽然想通自我覺醒的一週，趁這個時候遠離一些不該沉溺的人事物吧。

貴人星座：處女座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●○○

整體：

天蠍座的朋友們平常就比較容易因為重義氣而被扯進一些混亂或是紛爭之中，但這星期會自己覺得不妙，有慢慢脫離紛爭的趨勢喔。

工作：

要把持自己的原則雖然不容易，但如果是對的事情就一定要堅持，也許會歷經一些困難，但最後正義還是會獲勝的。

感情：

愛情雖然是兩個人的事情，但如果牽扯太多不道德的事情也很是痛苦的，如果有這方面的困擾這星期可能會突然開竅然後離開。雖然離開的一開始會很痛苦，但是過了就沒事的。

射手座：星星正－只要給自己一些時間，將會有更美好的事情取代現有不開心的狀況。

貴人星座：雙子座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●○○

整體：

射手座朋友們這星期可以給自己一些不同的期望跟期許，給自己一點時間去實現，壞的運氣跟狀況將會隨著好運及希望的到來漸漸消退喔。

工作：

這星期射手座的朋友們在工作上可能會有不錯的機會可以發揮所長，要好好把握喔！若是遇到挫折，也不要輕易放棄，因為說不定是個好的轉折喔！

感情：

這星期射手座的朋友們在感情方面也許少了些激情，但是心靈層面的交流機會很多，也會有很多想要更了解對方的部分，可以藉由這個機會多多深入認識彼此喔！

魔羯座：女祭司逆－容易搞不清楚自己想要的是什麼，理智線容易打結，要多注意。

貴人星座：雙魚座

小人星座：雙子座

性慾指數：●○○○○

整體：

魔羯座的朋友們這星期可能較容易靜不下心，無論作什麼都沒辦法好好專心。這星期也要留意是否容易失去理智而作出一些令人咋舌的行為。

工作：

要留意是否因為無法專心在工作上而導致工作效率降低太多。建議能好好靜下心來理清楚自己的思緒吧。

感情：

感情上容易遇上難以突破的瓶頸。建議不要太歇斯底里或是佔有慾太強，否則容易令對方感到壓力太大，想要逃跑喔。

水瓶座：權杖騎士正－對於自己的生活充滿幹勁與理想抱負，也有付諸行動的能力。

貴人星座：獅子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●●●

整體：

水瓶座的朋友們平時比較慵懶，不喜歡太忙碌也不喜歡表現得太積極，但這週卻顯得衝勁十足喔！無論是在各方面都很有活力與行動力，是個積極的一週喔！

工作：

這星期水瓶座的朋友們很容易將遭遇到的問題當作挑戰一一解決，也因為積極的態度容易獲得上司的認可，要善加利用喔！

感情：

這星期水瓶座的朋友們對另一半是很熱情的，也有計畫想要出去哪裡玩玩走走，基本上是沒有什麼問題的。也許會有小摩擦，但瑕不掩瑜喔！

雙魚座：寶劍五逆－目前所處狀態混亂，未來的狀況充滿不確定性，潛藏的機會不可測。

貴人星座：金牛座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期雙魚座的朋友容易處於混亂的環境，或是正面臨環境上的重大轉變。這轉變無法預測是好是壞，只能說是個轉捩點。

工作：

工作上可能會對未來的展望充滿了不確定，也有新轉變的可能性。只是走向新的局面是需要思考的，要留意不要因為愛面子而作出了錯誤的決定喔！

感情：

與另一半容易有誤會或爭吵，互相信任是很重要的。不管遇到什麼事情請好好溝通，講開來就好囉！