每日星座愛情運勢2021/4/28 本日平衡星水瓶座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：0 幸運顏色：深紫色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣騎士正：可能會花點錢來提升一下約會的品質，可能去吃個大餐或是買個禮物送給對方，兩人的感情也很穩定。

金牛座－幸運數字：4 幸運顏色：草綠色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖三逆：自己做的選擇要自己負責，就算跟對方有什麼不合的地方就要想辦法磨合處理，不可以不負責任的擺爛在那。

雙子座－幸運數字：2 幸運顏色：銀色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖五正：容易因為意見不合而吵架，但要注意的是兩個人的說法都有其有理的地方，必須要冷靜下來好好溝通雙方都能夠接納彼此才能完結這個問題。

巨蟹座－幸運數字：1 幸運顏色：金色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

皇帝正：很有自己的想法跟主見，在一段感情中也會比較主動去決定大大小小的事情，讓對方不用操煩瑣事。

獅子座－幸運數字：3 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○○

金幣四正：因為缺乏安全感而想要把對方抓牢牢，不管是奪命連環摳或是逼問行程等都有可能會上演，可能會讓對方感到壓力甚大。

處女座－幸運數字：8 幸運顏色：土耳其藍

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖A正：單身的朋友能夠在今天對喜歡的人主動出擊，就算沒有把握也想試試看，好好把握機會就算失敗了也有它的意義。

天秤座－幸運數字：7 幸運顏色：粉膚色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

吊人逆：對一段不平衡的感情忽然有所覺悟，雖不見得會馬上離開，但也想辦法讓關係恢復平衡，付出也會比較少一點。

天蠍座－幸運數字：6 幸運顏色：酒紅色

整體運：●○○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

教皇逆：跟對方的默契交流似乎出了點問題，今天也比較想要一個人做些自己的事情不想要跟情人黏在一起。

射手座－幸運數字：9 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。

魔羯座－幸運數字：6 幸運顏色：杏色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：太過天馬行空的想法容易幻滅，雖然愛情是感性的領域，但如果因為對情感的要求過高而影響到正事也不妥當喔。

水瓶座－幸運數字：5 幸運顏色：卡其色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

節制正：能夠將愛情跟工作調整到完美的平衡點，甚至有相輔相成的作用，跟情人可以討論工作上的事情，也在上班時候因為有彼此的支持而更努力。

雙魚座－幸運數字：4 幸運顏色：紫紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

寶劍三逆：對不愉快的過去情感能夠揮揮手讓它過去就是成長的開始，每一段痛苦的情感經歷都是讓自己成長的機會。