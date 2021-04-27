生命靈數五月運勢／4號人需要良好管道紓發情緒；9號人會有不一樣的生命經歷

看似每件事情都在軌道上，卻都還只是在進行式的過程，想要趕緊看到結果、成就，在五月份來說會比較不容易，反而在五月份更適合再加強自我和提升各方面技能、學習等的時機點。

雖然事情的推動並沒有這麼強烈被看見，但這也不表示就擺爛不做任何行動，五月份在盧恩符文（Runes）中迎來著是Laguz（水）和Ingwaz（天使）兩股力量。

Laguz（水）是代表著療癒和修復，強調與人的關係重新檢視、修補，Ingwaz（天使）才會如同貴人暗中進行協助，這段時間才會越來越好，改善現況的窘境。

本月特別留意：

與其等待結果，不如先充實好自己的技能

隨時都可以上戰場去接受各種挑戰

留意與人之間的關係、變化

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1997.02.27=37，3+7=10，1+0=1

該範例的生命靈數為1

生命靈數1

與人合作才有創造出更多的可能，然而接受不同的聲音、想法，也會是當前最大的挑戰，畢竟自己有許多經驗值，要重新以一個空杯的心態來學習、合作，成就的高低是來自於當前有多大的意願與人配合、合作。

彼此雖有各自的專業，但要學習泰然面對，才不會受到這些無謂的情緒波瀾影響計畫。

生命靈數2

過度的堅持已見不見得有太多的幫助，反而讓自己更彈性、柔軟的接納各種可能性，生活也才會有不同的豐富程度，若太過拘謹、保守，五月份會有很多事情來考驗、挑戰自己的底線。

以變應萬變，在當前每件事情都有不同的走向、可能性，如何跳脫原有的框架、束縛，才有辦法找到生命更多的契機。

生命靈數3

雖然有很多的點子、想法，但五月份反而需要讓自己好好接地、落實，與其不斷的機發天馬行空的創意，不如好好先把這些計畫一一實踐，想法新奇有趣是靈數3很大的優勢，卻更需要腳踏實地的來完成每個步驟。

將基礎地基穩定後，未來要拓展、開發才有更穩健的基底，別因為當前的生活無趣而感到厭倦，有些時候沉潛是必要過程。

生命靈數4

壓抑的情緒、心情，需要有個良好的管道紓發，整個五月份比較多是自己重新內省的一段時間，非常在意他人的眼光、看法，但這些感受只要越注意就會越被放大，反而可以花些心力在完成自己想要的事物上，無論是提升自己的成就感還是目標達成，都遠比完成他人的認同要來得有意義許多。

無論多麼強大的人，都需要有屬於自己獨自休憩的空間、時間，留一些給自己並不是自私，而是讓自己在未來才更有力氣、能力去完成更多願景。

生命靈數5

放慢自已腳步的同時，也可以多留意他人的感受，有些時候靈數5給予他人幫助，在出發點上都是令人欽佩的，但偶爾會讓他人感到錯愕，實際上是我們都忘了對方真正的需求，導致在人際關係上會有點疏遠，與其不斷的證明自己，不如花點心思傾聽身邊的人，他們真正的訴求與感受。

生命靈數6

每件事情都想要做好、做滿的同時，別忘了讓自己有提升的空間，每個小瑕疵也是體現完美很重要的角色，整個五月份需要留意瞬間的情緒而產生後續的影響，例如報復性的消費或失去理智的購物，透過物質來滿足心靈上的平衡，這點是需要特別花些精神留意的狀況。

生命靈數7

專注在自己想完成的事物上，需要相當多的聚焦和專注力，五月份比較像是一個自我進修、學習的時機點，接觸不同的環境、領域，有助於提升自我專業的發展，當然也要留意有不少的構思、想法，需要整合與落實，可能過程會比較麻煩、繁瑣，但這也是靈數7的朋友需要好好耐著住性子來完成的過程。

生命靈數8

追逐各種豐盛的同時，其實就是滿足內心一個爽字，但想要擁有更多，需要讓自己知道自己可以產生哪些價值，並且服務或分享給更多的人，透過良善的循環會發現，自身的錢財也會源源不絕的朝自己靠攏過來，若只是單純追求荷包君的厚度，反而會感到異常的匱乏。

生命靈數9

五月份開始是一個全新轉變，對於過往所沒有體驗過、經歷過的，五月份會像是一個全新遊樂場的概念，生活中會有各種體驗，讓自己不斷的往前，甚至學習不一樣的生命經歷，這些過程實際上也是為了成就出未來自己想要的生活模式，倘若對於未來是迷茫的朋友，請好好趁這段時間，給自己設立一個方向或目標，否則在沒有目標的情況下，容易受到大環境的影響，反而讓自己會陷入不必要的漩渦當中。

文：穆彥

FB：穆彥 Leo

IG：19101Leo