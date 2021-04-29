【2021年5月星座整體運勢】金牛被幸運之神眷戀，牡羊享受豐收好時機

本月是金牛座的月份，太陽進入金牛座到5/20號，金牛座的能量告訴我們，好好吃飯好好睡覺，傾聽自己身體的聲音，你才能好好的照顧自己喔。

牡羊座：運勢頗佳，收成的好時機

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】

財運與事業運頗佳，過去的努力開始豐收，聲望與實力是有目共睹，這不是平白無故獲得，而是先前努力與辛勞在對的時機點獲得好結果。

【愛情運勢】感情上有伴侶的人感情穩固，卻又能各忙各的而互相體諒。沒伴侶的人遇到客觀條件頗佳的對象，可以靜靜觀察。

【財富運勢】財運好，尤其在正財的部分，之前的努力會有回收的機會。

金牛座：被幸運之神眷戀的你，特別順利的進行著眼前的一切

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】這段期間你可是意氣風發地享受著成功的感覺！如同被幸運之神眷戀似的，做什麼事情都很順利，也很受到注目，請千萬要趁著這段期間，把你以前覺得困難的事情完成，你會覺得其實沒那麼難以解決。

【愛情運勢】有伴侶的人，彼此都很滿意現在的狀態，沒伴侶的人，這段期間異性緣會變得很不錯。

【財富運勢】有很不錯的財運，也會獲得許多貴人相助的賺錢機會找上門，請慎選最適合你的投資標的。

雙子座：對物質與現實的目標特別有決心

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】對於實際的目標你開始有很大的決心要執行，或是先前的努力目前正在等待收成，你會感到很滿意於目前的狀態，不管別人怎麼跟你說，你都會堅守於你認定的信念與實際的作為。

【愛情運勢】有伴侶的人，彼此會為了責任，一同努力經營彼此的感情，但也很容易因一方傳統、難以變通的個性，而變得難以溝通。沒伴侶的人，會想要尋找適合的對象而非喜歡的對象。

【財富運勢】長期投資的標的，已經開始準備收成。

巨蟹座：準備好就衝了，一不小心就會錯失良機

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】這是一張非常有動力的牌，代表著你會想來一段冒險的旅程，但這取決於你先前的準備是否充足，這一衝就能成功，但如果先前的基礎沒打好，這一衝就會跌得很慘。

【愛情運勢】有伴侶的人，容易對對方沒啥耐心，只顧著想做的事情。沒伴侶的會積極地追求對象，但小心不要太過衝動把人嚇跑。

【財富運勢】有短期的偏財運，如果經過審慎的評估，抓準時機就可以大膽投資了！

獅子座：快狠準的行動力

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】本月有著來自四面八方的狀況要各個擊破！你有著極大的動力讓事情速戰速決地完成，雖然感覺像是打仗般的辛苦，卻也意外地讓你解決了很多以往沒解決的事情。

【愛情運勢】有伴侶的你，本月會跟伴侶一起完成某些事情而使得感情昇華。沒伴侶的你，有喜歡的對象不妨趁機表示你的愛意，會有成功的機會。

【財富運勢】有短期投資的偏財運，可以好好把握。

處女座：過多的滿足，邊際效應遞減

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】 整體來說運勢與環境都是非常有利於你的，你也很習慣這樣的狀態，彷彿一切都是應該的，但過多的滿足很容易讓你無法脫離舒適圈，免不了覺得現狀是有點空虛的。

【愛情運勢】有伴侶的人，良好的關係卻少了刺激而覺得有點無聊。沒伴侶的人，自己活得很開心但卻又覺得有點孤單而覺得寂寞。

【財富運勢】該獲得的財富與資源已經要很滿意了，但總是想著能再多一點該有多好。

天秤座：請善用手邊的充沛資源

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】一如往常的好，不會有什麼突發事件來打擾，想做的事情都能穩穩地進行，雖然覺得有點無趣，卻是將還沒結束的事情，做個好結尾的好時機，畢竟有些事情是需要這樣有資源的時刻完成，才不枉費過去的努力。

【愛情運勢】感情上有伴侶的人就是過著老夫老妻的生活，很穩定但覺得無聊。沒伴侶的人因為生活圈或要求的條件太高，還是很難遇到喜歡的人。

【財富運勢】穩定的投資與收入，投資方向最好以穩當的方式進行會較有利。

天蠍座：焦躁不安的雜事充斥，使你感到消極

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】不順利不喜歡的事物充斥著你的生活，雖然覺得很不順心，但也就只能消極的接受，其實事情並非那麼糟糕，大部分是你主觀意識的印象影響著你的心情。

【愛情運勢】有伴侶的人，對伴侶會有很多不滿卻又不知道怎麼溝通，沒伴侶的人，自顧不暇，對感情有些卻步。

【財富運勢】不得不的花費讓你覺得很倒楣，雖然金額不大卻已經影響你的情緒。

射手座：天真的挑戰極限，意外地獲得勇氣

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】有股莫名的動力讓你想要挑戰自我，以前無法做到的事情，會在這個時期有了無比的信心想要成功，就算沒有成功，也展現了你的勇氣。

【愛情運勢】有伴侶的人，會給對方很大的壓力，而導致雙方的爭吵。沒伴侶的人，最好不要太一廂情願的認定對方。

【財富運勢】外在環境並不好，而投資是很講究大環境的狀況，最好不要天真地認為努力就有用，以免傷了口袋。

摩羯座：當個配角，反而輕鬆

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】這段期間你會覺得自己特別需要依賴他人幫忙，才能完成所有的事情，這周不妨試著當輔佐的角色，你會發現其實生活是可以稍微輕鬆一下的。

【愛情運勢】有伴侶的你，會特別想跟對方膩在一起。沒伴侶的你，會特別渴望人陪，而容易接受沒經過考慮的感情，要特別小心。

【財富運勢】不適合做太投機的投資，建議最好觀望，小心不要被利用同情心而損失財物。

水瓶座：過於情緒化主觀的作為，可能會搞砸一切

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】有著強大的野心想要駕馭一切，但卻發現事實不如自己能掌控的那樣順利，因此感到不滿大大地影響了對事物的判斷。

【愛情運勢】有伴侶的你，對於對方怎麼做都不滿意的情緒很多，其實問題可能出在你身上。沒伴侶的你，有點自怨自艾地認為找不到適合的對象而感到悲觀。

【財富運勢】認為自己的判斷很準確，進而投機地想投資的物件，其實是沒經過謹慎判斷的衝動。

雙魚座：展現王者的風範，勇敢的接受挑戰吧

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】會有一些挑戰等著你去面對，然而這是一個學習的好機會，雖然不見得輕鬆，但卻能讓你邁向另一個階段，這挑戰雖然很累，但你卻甘之如飴。

【愛情運勢】有伴侶的你，會特別希望關係可以更進一步，而積極地想取得伴侶的認同，沒伴侶的你會有條件不錯的桃花出現，請好好把握。

【財富運勢】原本投資的物件有機會再獲利，或是能找到不錯的投資標的都值得試試看。

澤誼的人參青紅燈

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