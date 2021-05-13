唐綺陽揭12星座「扯謊高手」！曝開創型人：劈腿很久都沒被發現

在愛情裡，兩方真的會沒有祕密嗎？如果對另一半說謊，哪種人最容易被識破，又是那些人是扯謊高手呢？星座專家唐綺陽近日就在節目《女人我最大》中，以開創、固定、變動三大種類型，分析12星座中的渣男、渣女騙人功力，供大家參考！

開創：牡羊、巨蟹、天秤、魔羯

唐綺陽直言，開創星座有備而來，說謊前會先沙盤推演，刻意地計畫，並去計算人心，一切都會安排好，做到滴水不漏，「如果我要騙你，那怎樣讓你不發現，其實對你的愛已經淡了，所以我反而要對你好一點」，故開創星座會為大局著想，去思考結構性問題，「就算說謊也要讓你沒有感覺」，例如劈腿可以劈很久都沒被發現。

固定：金牛、獅子、天蠍、水瓶

唐綺陽指出，固定星座說謊很容易被發現，因為個性太簡單，「喜歡就是喜歡，不喜歡就會露出馬腳」，心不在焉立刻被抓包，如果要測試對象是否說謊，突襲式的丟出問題，讓對方措手不及，「他馬上露出馬腳，一旦露出馬腳就是會兇，因為他很氣」，另外，如果每次講的答案都不一樣，也是說謊的表現。

變動：雙子、雙魚、處女、射手

唐綺陽表示，變動星座非常會說謊，而且很狡猾，原因是太聰明、邏輯好，是爐火純青的演技派，所以不容易被抓到說謊，唯有太志得意滿的時候，就會開始鬆懈、胡說八道，那時就會露出馬腳。此外，這組星座內建「我說謊是為了保護你」的想法，所以說謊會說得天經地義、理所當然，一點也不愧疚。（編輯：楊穎軒）

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