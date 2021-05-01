2021年5/3~5/9十二星座塔羅運勢：射手小心過度控制慾，水瓶開拓新機會

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：金幣三正－適合分工合作，懂得團隊的重要性，可以順利的發揮所長。

貴人星座：獅子座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期牡羊座的朋友們在團體活動或是分工合作上會很順利，若有什麼專業上可以發揮的地方也可以盡情展露身手喔！

工作：

如果有什麼工作案件或是比較專業的事情，即將邁向成功結束。這星期對牡羊座的朋友們而言，在專業方面是非常適合發揮自己的唷！

感情：

人際上雖然不是很熱絡，但幾乎都是與對自己有用的朋友相處在一起。感情方面可能稍微因為重心的關係而有些冷淡，要記得多多留意對方的感受喔！

金牛座：魔法師正－很有創造力也很有新想法的一個星期，遇到什麼問題也可以迎刃而解。

貴人星座：處女座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●●○

整體：

這星期金牛座的朋友們一切都算是很順利的，無論做什麼事情都很順遂，人際關係上也很好，容易因為風趣的交談而認識新朋友。

工作：

就算遇到瓶頸或是問題也能夠很順利的去突破跟解決，原本看似很困難的任務，卻能夠在適時的時候想出適當的方法解決，令人刮目相看喔！

感情：

人際關係非常好，有結交新朋友的機會喔！只是要注意這樣是不是會讓另一半沒有安全感呢？除此之外，感情運勢是非常好的唷！

雙子座：寶劍騎士正－執行力不錯，口才很好，說的話都能夠引起他人產生共鳴喔。

貴人星座：天秤座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙子座的朋友們這星期頭腦很清楚，行動力也不錯。不管做什麼都會很有效率，只是要留意在人際關係上不要過於冷漠或是無情，免得惹人厭喔。

工作：

由於頭腦邏輯思緒都很清楚，行事效率高，又擁有果斷的判斷能力，所以說這星期在工作上是很順利的喔！

感情：

也許因為重心都放在工作上，對另一半或許會稍微冷淡些，要留意這個問題，多花點時間陪伴對方喔！人際上也容易讓人覺得過於利益化或是冷漠無情，要盡量保持微笑喔。

巨蟹座：聖杯十逆－對於完美的定義太高，雖然一切看似安好卻有種美中不足的感覺。

貴人星座：天蠍座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們運勢算是順利，沒有什麼太大的波折，只是容易感到不滿足，明明狀況就不錯，卻還是覺得有點美中不足的感覺。

工作：

工作上一切皆算順利，但也許會遇上些較為瑣碎的問題需要解決，容易因為如此感到心煩氣躁，但其實靜下心來，問題都是很容易解決的喔！

感情：

這星期巨蟹座的朋友們容易感到美中不足，在精神上有些空虛。建議巨蟹座的朋友們可要好好珍惜現在所擁有的美好幸福喔！

獅子座：權杖六正－做事情容易受到他人的肯定，獲得大家的讚賞，人氣也很旺的一週。

貴人星座：牡羊座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●●●

整體：

獅子座的朋友們這星期作事情有條不紊的，容易受到他人的肯定與讚賞。各種事情進行順暢，事業順利進展，資源豐富，也是適合旅行的一週。

工作：

這星期獅子座的朋友們做事情理性有智慧，也有立功的機會，完成了期待中的任務，受到眾人的肯定，並且有機會再向上發展。成就感十足的一週喔！

感情：

這星期獅子座的人氣旺得不得了，要小心這樣容易讓另一半不放心，建議獅子座的朋友們要多給對方一些安全感，不要因為太忙就忽略對方！

處女座：聖杯四逆－漸漸化被動為主動的一週，因為有了行動一切事情將好轉。

貴人星座：魔羯座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期處女座的朋友們漸漸的化被動為主動。前陣子因為懶惰或是其他理由而擱置的事情會開始繼續進行。

工作：

工作上也許會因為較為積極而有所改善。但羅馬不是一天造成的，要有成果必須還要再等一段時間。

感情：

這星期處女座的朋友會比較主動去為對方做些什麼，讓對方覺得很貼心感動。兩人的情感會加溫，單身的朋友們有心儀的對象的話也可以積極一點喔！

天秤座：權杖A逆－開始對正在進行的計畫失去動力，找不到自己真正想要的方向。

貴人星座：射手座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●○○

整體：

天秤座的朋友們這個星期可能會開始對眼前的事物，不管是工作還是學業等等失去動力，建議各位不妨先停下腳步，好好的思考一下什麼是真正自己想要的比較實在。

工作：

這星期天秤座的朋友們容易發生心有餘而力不足的狀況，明明就知道自己應該去完成卻遲遲無法踏出第一步，建議天秤座的朋友們要積極一點喔！

感情：

這星期天秤座的朋友們也許會開始迷惘，開始懷疑自己真正想要的是什麼。情緒上較為不穩定，容易產生爭吵而加深天秤座朋友們的精神壓力。

天蠍座：聖杯八正－已經擁有了不錯的現況卻想要更好的，要小心賠了夫人又折兵。

貴人星座：雙魚座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們容易因為感到美中不足，而放下眼前的所有去找尋那個不足的點。只是這樣的舉動容易連現有的都失去，要千萬小心。

工作：

找工作的朋友們可能會想找待遇更好的工作，但請記得要先秤秤自己的斤兩，不要得不償失，反而連原本的工作都丟了。

感情：

這星期天蠍座的朋友們在感情上也許也會有類似不珍惜、或是騎驢找馬的狀況，希望要懂得好好珍惜當下擁有的，以免事後後悔莫及。

射手座：皇帝逆－容易有過度的控制慾，需要控制情緒的一週，也要小心不要過於固執。

貴人星座：水瓶座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●●○

整體：

這星期射手座的朋友們很容易因為一些小事情而導致情緒失控。有時候他人給的建議是為你好，不要把砲口對向真正為你好的人，也不要一直想要強迫事情如自己想要的發展，會給自己與他人過大壓力。

工作：

行事上與同事間相處要留意不要過於固執，也不要老是以自己的想法為出發點不懂得變通。情緒上容易失控讓他人不敢接近，不像以往那麼好親近，要多注意。

感情：

愛一個人並不是一味的指定他去做什麼事情，還是要多溝通多聽聽對方的聲音，感情上要小心，不要太過霸道而導致情人不舒服喔！

魔羯座：教皇正－與他人間溝通無阻，說話很有說服力，也可以當大家溝通的橋樑。

貴人星座：金牛座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

魔羯座的朋友們平時比較以自己為中心，也比較沉默，算是比較低調的一群人，活在自己的世界，這星期卻會打破沉默開啟與他人的交流，溝通能力也不錯！

工作：

工作上只要是與人溝通的工作都很得心應手，又加上觀察力敏銳，都會很順利，但要注意不要過於油條，反而讓人覺得有點虛假。

感情：

這星期魔羯座的朋友們與另一半可以說是很有話聊，但也會少了點激情成份。不過這也不是什麼壞事，可以趁這時候多多了解彼此喔！

水瓶座：權杖三正－容易出現新的想法，會去開拓新機會，擁有果斷的決策力及行動力。

貴人星座：雙子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●○○

整體：

水瓶座的朋友們這星期腦子裡可能會有新的想法出現，可能日前在觀望的態度已經做了決定，會很果斷，行動力也增強許多，比起紙上談兵，更容易身體力行喔。

工作：

工作上有機會有更進一步的進展，也會得到許多幫助。重要的是對工作的心力更投入了，也清楚自己要的是什麼。

感情：

單身的朋友容易遇到新對象，而交往中的朋友們容易把重心放在工作上或是朋友上，比較容易忽略情人，但對於彼此的未來更有一番打算，可以期待喔。

雙魚座：權杖八逆－計畫的進行似乎有趕不上進度，甚至停滯的狀況，要好好調整心態。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們可能會面臨到已經規畫好的事情遇上瓶頸，遭遇到停滯的狀況。建議要好好調整心態，檢視一下問題出在哪裡。

工作：

原本計畫好的東西遭到停滯或是工作進度落後，容易造成心情上也受到影響，建議能夠先將心情調適一下喔

感情：

這星期雙魚座的朋友們與另一半之間的關係可能會有點冷淡，建議可以想些新花樣來增添彼此的情趣喔！