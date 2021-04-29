每日星座愛情運勢2021/4/30 本日機智星水瓶座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：0 幸運顏色：土耳其藍

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

聖杯女王正：對待情人溫柔體貼、善解人意，遇到什麼問題也都能站在對方的角度思考判斷，兩人相處是很愉快幸福的喔。

金牛座－幸運數字：4 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○

金幣九正：單身的朋友們可能會有機會有純粹不帶感情的性關係，因為不想被羈絆而不想多談感情，如果已經有穩定關係的朋友們可能會考慮更進一步的發展。

雙子座－幸運數字：6 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

月亮逆：兩人之間一直存在的問題可能會有機會爆發，去面對問題解決它並不是壞事，不要害怕衝突與溝通。

巨蟹座－幸運數字：5 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

塔正：感情狀況可能會忽然出現難解的問題，也許沒辦法得到最完善的解決，但還是得冷靜下來想出最好的辦法把傷害降到最低。

獅子座－幸運數字：9 幸運顏色：薔薇粉

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

魔法師逆：可能會因為想要掩飾些什麼而選擇說謊，要小心被揭穿或是嚴重一點引起更大的衝突，還是不要鋌而走險喔。

處女座－幸運數字：2 幸運顏色：芥末黃

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖隨從正：對對方的熱情有如一把熊熊烈火，雖然可能會過度殷勤，但只要出發點是好的對方也都一定能感受到各位滿滿的愛。

天秤座－幸運數字：7 幸運顏色：棗紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

正義正：雙方溝通就算遇到什麼困難都要記得把持自己的原則，該做的跟不該做的要清楚明白，才不會被牽著鼻子走。

天蠍座－幸運數字：8 幸運顏色：深灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍十逆：也許會聽到關於對方的一些流言蜚語，如果真的很介意的話不妨直接詢問對方，說不定說開了也只是誤會一場。

射手座－幸運數字：8 幸運顏色：茶色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍五正：可能會有些小事情隱瞞對方，雖然暫時可以瞞天過海，但是如果累積下去紙包不住火的時候事態就嚴重了。

魔羯座－幸運數字：1 幸運顏色：翡翠綠

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

戰車正：對感情很有熱情與活力，下班後可能會想跟情人來場浪漫甜蜜的約會，驅車去看夜景或是去兜兜風也不錯。

水瓶座－幸運數字：3 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍國王正：能給予對方極大的安全感，好像天塌下來都能頂著一樣，不過會比較嚴謹一點，對情感的要求也會比較高一點。

雙魚座－幸運數字：0 幸運顏色：純白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

力量逆：負面情緒比較大，容易因自己壓力太大而影響到對方，而太沒自信也容易讓一段感情經營得很吃力。