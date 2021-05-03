▲你想知道你內在所擔心的事情，未來怎麼發展嗎？（圖／安妮的奇異星球提供）

【圖像占卜】你內在所擔心的事情，未來的發展會如何？

這張牌是金幣三，是安妮星球上安妮與柯仔貓還有法老熊熊一起努力共同完成一項任務的牌，你平常習慣跟自己合作嗎，跟外界的合作又如何呢，你想知道你內在所擔心的事情，未來怎麼發展嗎？接下來有三個選項，看看狀況如何吧。

A安妮

B柯仔貓貓

C法老熊熊

**選一個你第一眼看到的或是最有感覺的選項～**

（如果無法選第一眼跟最有感覺的就兩個答案都看）

A 安妮

錢幣騎士 命運之輪

你所灌溉的努力，都會被宇宙看在眼裡

在未來三個月中你想的事情，雖然表面看起來沒在動，你心中也在想到底要不要放棄，可是你心中又會覺得好像都走到這邊了，應該要繼續，其實宇宙是支持你往前的，繼續維持自己的步調，不要只在乎結果，過程會讓你慢慢修正，然後你會看到自己最大的成長，所以繼續往前走吧。

以及不要陷入自己的負面小圈圈中，你每一個努力灌溉的過程都有被看到，繼續往對的方向前進吧，此外如果你心中想的是愛情，那在下半年會有不錯的桃花，如果是交往狀態，也會慢慢改善的，記得情緒是一時的，溝通是重要的。

B 柯仔貓貓

權杖騎士逆 魔術師

把力氣放棄正確的地方，衡量自己的付出

你對目前的目標可是內心野心勃勃，很想往自己的方向前進，以及你很在乎成敗，所以有時候看到結果不好，就會開始焦慮，先回到自己吧，其實你是有能力的，因為你自己自己目標是正確的，只是你太心急的想要證明自己，但這件事有時候付出是需要平衡的，不是一味地往前，任何事情都是，以及適當的休息對你來說是很重要的，在接下的日子，你想要往好地方發展是有機會的，但是記得，放對力量，不要過度的在乎成敗。

如果你心中想的是桃花的話，記得多一點觀察，多一點真誠才是適合你的對象。

如果是正在交往的狀態，記得說出話時先想一想，不過有過多的衝突～

C 法老熊熊

女祭司 金幣2

相信自己的直覺，為自己做出決定才是重要的

你心中所想這件事，可能你心中都還沒想好，或是你現在想法是混亂的部分，接下幾個月，你心中所想的事情可能發展緩慢，不過原因來自於你還在思考，或是你想太多，行動很好，加上你有很多方案，導致你內心思考太多，先靜下來想想你需要的是什麼，還是只是你想要而已，以及平靜對你來說很重要，為自己下決定，你心中所想的事情才會真正開始展開，以及記得不要過於思考哪個好與不好，只要想得你心中直覺要的是什麼，這才是真正的關鍵。

使用塔羅牌：偉特塔羅

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