每日星座愛情運勢2021/5/5 本日甜蜜星魔羯座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：0 幸運顏色：銀灰色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍五逆：如果雙方的溝通上有什麼問題，不妨稍微退一步，不要正面爭執，從旁敲側擊來跟對方好好溝通說不定比較有用喔。

金牛座－幸運數字：6 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

死神逆：原本面臨破裂的感情有機會起死回生，再怎麼嚴重的爭執冷戰都有可以緩解的機會，但要怎麼運用就要看各位了。

雙子座－幸運數字：7 幸運顏色：金色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣A逆：容易因雙方的財務理念不大一樣或是收支不平衡，心情會有點悶，這樣的情緒可能也會影響到約會的氣氛喔。

巨蟹座－幸運數字：5 幸運顏色：牛血色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯四正：對感情比較懶散被動，甭提花心思在情感上，自己連動都不想動，也有可能會因為懶洋洋的而忽略了情人的感受喔。

獅子座－幸運數字：4 幸運顏色：姜黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

金幣七正：感情也需要經營，轟轟烈烈的愛情背後還是得靠踏實的經營跟時間的考驗，才能成就一段美滿的感情。

處女座－幸運數字：8 幸運顏色：青草綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖隨從逆：對自己太有自信很容易對對方頤指氣使的，不但容易引起對方不滿，甚至可能會有更多爭吵的狀況發生。

天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：祖母綠

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

金幣女王正：能有個穩定陪伴的交往關係對各位來說是非常滿足幸福的，也願意為這段感情投入更多實質上的資源。

天蠍座－幸運數字：1 幸運顏色：葡萄紫

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖八正：對待情人熱情如火，就算沒時間安排旅遊也會想要一起去看場電影或是下班後去哪約會，如果是曖昧對象也能進展神速喔。

射手座－幸運數字：7 幸運顏色：寶藍色

整體運：●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

節制逆：對感情有點心不在焉，對方說了什麼也沒真正聽進去，很容易惹毛對方，自己的耐心不足情緒也很容易被點燃。

魔羯座－幸運數字：3 幸運顏色：夕陽橘

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

戀人正：跟情人的感情甜甜蜜蜜，想法理念也都能夠達到共識，甚至有想要一起做些什麼投資或是工作的打算喔。

水瓶座－幸運數字：9 幸運顏色：珊瑚粉

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：感情中遇到的瓶頸可能不是那麼容易解決，可能是累積已久的問題或是害怕的癥結點，解決方式可能還是需要多努力一點。

雙魚座－幸運數字：0 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○

金幣九正：在工作上可能會超量的投入，經營感情方面可能會顯得比較自私一點，也容易引起對方的不滿，要多注意。