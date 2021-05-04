生命靈數5/3~5/9運勢分析　眼前的虧不是虧，危機也能成重要轉機

本週將進入與不同領域的合作模式，透過不同產業、性質甚至跨足其他領域中，彼此雖然有共同明確的目標、想法，但雙方內心的真實看法需要花些時間校準、核對，否則容易造成不必要的口角。留意是1+1互相成長、加分，還是1+1造成彼此更多的衝突。有些時候眼前的吃虧不見得就是虧，反而可以讓自己多一點機會作為談判的籌碼、方式，在危機中也可以成為相當重要的轉機。

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1993.02.27=33，3+3=6

該範例的生命靈數為6

【事業工作】

生命靈數1

雖然有貴人提攜、幫助，但仍需要展現十足的行動力，若僅依靠身邊的資源，在有限的情況下，容易造成工作上的重擔產生，反而會加重過往的壓力，人際關係上也是會影響當前事業。工作很重要的關鍵，除了自我學習、精進之外，本週也需要留意與他人之間的互動。

生命靈數4

太過感性的面對職場環境，反而失去原有的客觀、理智，這樣容易受到環境影響，左右了自身決策。在關係與關係之間，心裡需要有一條界線作為最後的機制，否則在他人的鼓吹下，容易忽略了自己本身最想要完成的目標，也要留意突如其來不必要的奉承與浮誇的示好。

生命靈數7

適當的休息與調適當前的計畫，才有辦法讓自己在職場生涯持續更長久，有些事情在短時間可以看得到不錯的成績，但針對中、長計畫安排，需要花點時間去慎重的落實與規劃，千萬別讓投機的心態讓過往的努力全都付之一炬，不必要的衝突與競爭，可以視情況閃躲，正面的對決讓彼此關係更緊張。

【感情關係】

生命靈數2

在安全感的影響下，每件事情都需要有物質來支撐，這週也是非常適合自我省思的一週，所謂的安全感在自己的感情中，究竟扮演著什麼樣的角色、位置，除了金錢、物質之外，情感對於自己而言是什麼，釐清後才有更明確的感情認知，而不是為了追求與空泛的感情關係。

生命靈數5

的確很多事物是自己努力就可以獲得與擁有，但相對也要顧慮他人的感受，有些時候反而太過專注在自身，反而忽略了彼此互相平衡的和諧關係，導致對方會有種受到冷落與不被重視的感受，雖然靈數5的朋友很在乎對方，但愛的方式相對比較直接，可以增加一些同理心，感情溫度也會更加提升。

生命靈數8

無論有沒有伴侶的靈數8，都要留意自己的主觀想法與他人的論點，是否都有在同樣的頻率上，不然容易陷入不必要的衝突，有些時候就是因為最熟悉、最瞭解，很多事情才更需要去講開、說明白，一味的示意，對方不見得能夠真的明白這些含義有什麼要傳遞的。

【金錢財運】

生命靈數3

透過合作會擁有更多的金錢入帳，然而這類的合作並非僅在物質的提升，有更多來自於互惠與彼此共同協助，透過合力等方式來成就了雙方，金錢、豐盛也會隨之而來，若只繼續躲在自己的象牙塔中，反而捨棄了更多突破與被看見的可能性，可以好好花點時間來規劃未來的合作模式。

生命靈數6

每個選擇都有它的優缺點，無論好壞與否都是一個值得讓自己好好學習與釐清的機會，即使眼前有著短暫的利益，也別忘了留意在未來、長遠的發展性，不管旁人如何提供意見、看法，會建議花點時間問問自己，對於金財、豐盛的認知與關係的定位，才不至於為了財富而迷失了初心。

生命靈數9

當心態、心境穩健下來後，財富也會透過身邊的人傳開；相反在一個焦慮、煩躁的情緒狀態下，本週的財運就不太理想。沒有什麼太特別的技巧，唯有照顧好、關心好自身的心緒反應，樂於付出也就能夠得到該有的回饋，只追求收入與金錢數字，只會讓身心感到疲憊不堪。

文：秉麟

FB：秉麟療癒催眠師

IG：19101Leo

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