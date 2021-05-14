唐綺陽曝光12星座「戀愛徵兆」！火象欲擒故縱，風象智商變低

當男人、女人墜入愛河，能否藉由某些行為察覺？星座專家唐綺陽在《女人我最大》節目中，以火象、土象、風象、水象四大類型，分析12星座陷入愛情時會有那些徵兆，供大家參考！

火象星座：牡羊、獅子、射手

唐綺陽指出，火象星座一旦想談感情會非常明顯，「你會感覺到他在跟你玩一種戀愛的遊戲」，如果發現對方出現欲擒故縱的行為，例如神隱一段時間，又忽然現身一次，且從來不放棄你，那就是對你有意思。

土象星座：金牛、處女、魔羯

唐綺陽表示，土象星座必須用心觀察，因為他們個性非常含蓄，熱戀時動作會大一點，但正常狀況下其實不易察覺，可以就是否有「實質的付出」來判斷，例如「你有求，他必應」，像某些細心、貼心的舉動、溫馨接送，或是把你寫在Schedule上、吃到美食會想到你等。

風象星座：雙子、天秤、水瓶

唐綺陽說，風象星座愛上的話很單刀直入，喜歡就是喜歡，沒感覺就是沒感覺，重點是「他們會變得有點不正常」，像智商變低，變得害羞、不知所措、裝酷等，且刻意想表現給你看，因為會覺得自己進入新的情境，想成為新的自己。

水象星座：巨蟹、天蠍、雙魚

唐綺陽認為，水象星座如果進入感情，就會想要安全感，「很可能就會想要把你霸占起來，所以就會管東管西、東問西問」，而且還會開始對你畫大餅，像對另一半許下未來買一棟房子等承諾，「你開始開心，他就開心了」！（編輯：楊穎軒）

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