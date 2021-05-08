2021年5/10~5/16十二星座塔羅運勢：巨蟹掌握大局，天秤突破困境

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：審判逆－關鍵的機會總是在不經意的時候出現，不好好把握容易錯失良機。

貴人星座：天秤座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

牡羊座的朋友們在這個星期上可能會有些較為重大的抉擇要去面對，各方面有可能會遇到關卡，也很容易因為一個不注意就疏忽了良機。

工作：

機會的來臨總是在最不經意的時候，不好好把握的話，錯失後可能後悔莫及。自己心態上面也要有所調整，要正面積極的去面對問題而不要逃避。

感情：

這星期牡羊座的朋友們感情容易遇上關鍵性的爭吵，建議牡羊座的朋友們要好好想想對方要的是什麼，也要好好溝通不要逃避問題喔。

金牛座：寶劍隨從逆－思緒容易混亂，要留意與他人之間的溝通技巧，避免口舌之爭。

貴人星座：雙魚座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●●○

整體：

金牛座的朋友們這星期思緒並不是很清楚，頭腦容易因為一點小事情就塞車，加上本來的處理速度就不是很快，導致無法表達時情緒容易煩躁。這時候要小心千萬不要以言語中傷無辜的人喔！

工作：

工作上也許會碰上一些小挫折，或是一些層出不窮的問題搞得心煩意亂，但只要靜下心來仔細解決問題就沒事了。

感情：

由於與他人之間的溝通也容易產生問題，情緒來的時候容易口不擇言，小心中傷了對方，等到發現之後已經來不及了唷！

雙子座：聖杯國王逆－過度情緒化容易耽誤重要事情或是造成他人困擾，需多加留意。

貴人星座：射手座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙子座的朋友們容易因為過度情緒化，或是過於感性而造成他人的困擾，甚至要小心有可能會耽誤到正事喔。

工作：

工作上要小心不要因為情緒化而誤了大事。切記要公私分明，不要把情緒帶到工作上喔！

感情：

這星期雙子座的朋友們感情上較為任性，需要另一半的大量包容，只是這樣也容易造成雙方的不愉快，需要多加留意。

巨蟹座：皇帝正－很有領導精神，可以果斷做決定的一個星期，容易掌握大局。

貴人星座：處女座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●●○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們行事作風可能比較強勢一點，但不至於讓人不舒服。可以很果斷的決定事情的方向，在眾人之中是備受尊重與肯定的，做事情會很順利喔。

工作：

工作運因為效率高、有想法而很不錯，可以負責團隊的指揮工作，對於屬下也很有一套。對於自己的工作能力也很有自信，這對工作上是很加分的喔！

感情：

這星期感情運勢也是很不錯的，雖然有點強勢，但是這樣反而會讓對方覺得有安全感，不過要記得不要太超過，反而讓人覺得無禮喔。

獅子座：金幣三正－適合分工合作，懂得團隊的重要性，可以順利的發揮所長。

貴人星座：雙子座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期獅子座的朋友們在團體活動或是分工合作上會很順利，若有什麼專業上可以發揮的地方也可以盡情展露身手喔！

工作：

如果有什麼工作案件或是比較專業的事情，即將邁向成功結束。這星期對獅子座的朋友們而言，在專業方面是非常適合發揮自己的唷！

感情：

人際上雖然不是很熱絡，但幾乎都是與對自己有用的朋友相處在一起。感情方面可能稍微因為重心的關係而有些冷淡，要記得多多留意對方的感受喔！

處女座：塔逆－諸多累積的問題一次爆發令人招架不及，連喘息的空間也沒有。

貴人星座：天蠍座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●○○○○

整體：

處女座的朋友們這星期可能會遭遇到一些長久累積的問題大爆發，但這些問題往往都不是憑空而來，而是因為之前造的因所結下的果。

工作：

容易遇上突發的問題，且情勢對處女座的朋友們甚至偏於不利。遇到事情建議能夠理智一點，不要因為遇到挫折就感到失落，甚至放棄喔。

感情：

容易因為環境上的一些狀況或是累積以久的問題與對方爭吵，過於堅持自己固有的原則容易成為無理的固執，要注意彼此的溝通狀況喔。

天秤座：寶劍八逆－雖然被迫認清現實很痛苦，但能夠因此突破困境卻是好事。

貴人星座：牡羊座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天秤座的朋友們有機會認清現實面的一些殘酷真相，雖然痛苦但能夠看清楚畢竟也是件好事情，別再執迷不悟了！

工作：

許多事情並不是表面上看得那樣如此順利，這週天秤座的朋友們也無法自欺欺人了，問題就攤在眼前，要如何去解決必須先去面對問題，才能夠找出應對方針喔！

感情：

這星期天秤座的朋友們可能會對過去錯誤的感情忽然間看清，雖然認清現實真的很痛，但總比繼續被蒙在鼓裡還要好。結束一段錯誤，才會有新的開始喔！

天蠍座：權杖四逆－原本穩定的狀況容易發生改變而產生不安定的情況，要多加注意。

貴人星座：金牛座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們，周遭的環境容易出現一些不可控制的未知變數，讓原本穩定的生活產生一些改變。改變不一定是好是壞，但對原本的生活一定造成某些程度上的影響喔。

工作：

工作環境有可能會有改變，原本穩定的一切容易變得不穩定，讓各位感到有壓力或是受到脅迫。不妨將改變當作是往上的推力，如果能好好運用說不定會比現在更好喔。

感情：

環境中的一些小變化容易使兩個人的想法改變，溝通不來容易引起感情動搖。家庭關係容易失和，要多留意與家人之間的溝通情況

射手座：教皇逆－與人之間的溝通出現問題，精神上容易感到鬱悶，需要多注意情緒控管。

貴人星座：水瓶座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

射手座的朋友們這星期容易與其他人出現溝通問題，如果想要當他人的和事佬，容易將事情越弄越糟糕喔！

工作：

射手座的朋友們在工作上容易因為與人溝通不良而產生一些問題，如果工作是需要用到溝通的話，這週會比較不順遂喔！

感情：

這週跟對方的溝通會有些問題，容易爭吵或是冷戰。建議能夠冷靜一點，遇到什麼事情都先想一想再說喔！

魔羯座：聖杯四逆－漸漸化被動為主動的一週，心態也會比較積極去面對生活。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期魔羯座的朋友們漸漸的化主動為被動，原本觀望中的狀態可能會開始有些行動，這星期是比較主動實踐的，也有更大的機會可以成功實行自己的計劃。

工作：

工作上也許會因為較為積極而有所改善。但羅馬不是一天造成的，要有成果必須還要再等一段時間。

感情：

這星期魔羯座朋友們會比較主動做些什麼小事情感動對方，兩人的情感會加溫。單身的朋友們有心儀對象的話也可以積極一點喔！

水瓶座：死神逆－事情最糟糕也就是這樣了，需要耐心等待一切結果好轉。

貴人星座：獅子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

前陣子水瓶座的朋友們可能會覺得有些事情很不順，但這週運勢將會慢慢好轉，請耐心等待結果逆轉吧！

工作：

工作上有可能會有新的轉機，原本已經無望的事情或是機會，有可能會有逆轉喔！只是需要點時間需要耐心等候

感情：

雖然說運勢有好轉的跡象，但速度並不是那麼快喔。沒有對象的人，可能還要再努力一陣子才會有好的邂逅唷！

雙魚座：權杖三逆－情急之下可能做了不正確的決定，導致接下來問題比較多也比較繁瑣。

貴人星座：魔羯座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們可能會因為一時情急下的決定，執行起來卻發現不是那麼地妥當，或是細節也不是那麼周全，可能會引發更多繁瑣的問題。

工作：

對自己太自負可能會對工作有不利的影響，不管在什麼職位都還是得虛心受教或多聽聽他人的意見，不要只顧著自己的想法喔。

感情：

對感情比較沒有安全感，可能是距離使然，或是雙方都很忙沒有時間好好見面經營彼此的感情，也要小心是否有外在因素的介入影響到這段感情。