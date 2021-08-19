中年後超富有！「3生肖」命藏金山銀海　後半生財富暴漲、財源滾滾來

每個人一生的命運不盡相同，以星座、命理專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》近日分享，「3生肖」命藏金山銀海，雖然年輕的時候財運沒有太大起色，但中年後越來越有錢，後半生存款翻倍，老年過著富貴生活，一起來看看你或者家人是否上榜？

生肖鼠

生肖鼠命藏金山銀海，一生不缺貴人，中年開始越來越富。屬鼠之人的運氣是靠著自己掙來的，他們一輩子很少有大發橫財的機會，但是他們勤勞本分，贏得了眾多人緣。命裡的貴人願意以一己之力幫助他們，即使是一時的貧窮，屬鼠人也能夠憑自己的努力和貴人相助，改變這種境遇，由窮到富。中年開始財富有望暴漲，正財、橫財大發，只要生肖鼠把握住好時機，就會財源滾滾，有了財做事的底氣更足，生活的面貌也煥然一新，過上榮華富貴、吃香喝辣的好日子。

生肖虎

生肖虎因為得「德祿」吉星的庇佑，他們命藏金山銀海，一生不缺貴人，中年開始越來越富。屬虎人一生之中貴人不斷，朋友甚多，能夠得到朋友的鼎力相助以及貴人的指點提攜。雖然事業的路程難免會遇到阻滯，但屬虎人能夠內外合力，事業發展可觀，財帛大發，權財雙收。他們在中年事業大有成就以後，運勢更穩，再加上生肖屬虎的人天生福氣深厚，擁有激昂鬥志，會為了自己的人生目標而不斷奮鬥拚搏，後半生好運連連，財源滾滾擋不住，富貴無窮。

生肖馬

屬馬的人博才多學，智商高，情商也不差。不過早年他們受運勢的影響，導致很多屬馬朋友並未取得成功。生肖馬命中有吉星「天德」鼎力相助，不僅財運大旺，而且福運也到了。他們命藏金山銀海，一生不缺貴人，中年開始越來越富。他們好運紛至沓來，事業場上的進步讓他們求財有道，生意紅火，事業順利，有錢花更掌握一定的權力，八方來賀喜，整體運勢紅得發紫。生肖馬一定要好好把握機會，不輕言放棄，未來將會心想事成，買新車住新房，翻身變富翁。（編輯：賴詠璿）

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