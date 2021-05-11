生命靈數5/10~5/16分析　建立人脈關係時，別忘了給自己時間消化

當前需要有所執行力，才有辦法將各種難關一一化解，相較於過去有太多的計畫、安排，本週可以多嘗試率先執行，甚至在過程中再逐一改善，不需要有100%完美的企劃才展開行動。與人合作時，需要耐心且放下身段，也許不見得會有立即的收穫或成效，但為了建立合適的人脈關係，需要給自己一些時間來消化、調適。

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1993.02.27=33，3+3=6

該範例的生命靈數為6

【事業工作】

生命靈數3

自助天助，指的是即使有各種關卡，也不要輕言放棄，凡是自己努力、拼搏之後，旁人也會伸出援手協助，不需要刻意的擔憂，雖然眼前會有一小段低潮，但這個過程也是生命翻轉的必要，與其愁眉苦臉的鬱卒，倒不如先整合手邊可以運用的資源，加以拓展自己的可能性。

生命靈數6

躊躇不前是因為謹慎、是因為害怕，別忘了這些都還在體驗的過程，過往經歷過的、體驗過的，是否有讓靈數6的朋友感到珍惜、知足？職場上的任何經驗值都是相當珍貴且無法被取代，但過度的拘謹，反而會讓自己錯失其他翻轉的可能性。

生命靈數9

適度的堅持是必要的，然而在職場、工作中，放寬心接受各種可能，才有機會讓自己有無限的可能，相反一昧追求某種生活體驗，反而讓自己缺少更多體驗的機會與成就的可能性，面對不同的聲音、看法，盡量以更大的格局來檢視，別僅用自己的立場、身分，否則會很容易吃到悶虧。

【感情關係】

生命靈數1

與其想著那些藍圖，不如著手執行那些願景，也許對當前的生活、感情關係有所不如意、不滿意，但不可否認自己仍有很多可能性可以突破，只有放大看自己欠缺的，倒不如看看自己還有哪些地方可以去展現，即使有不同的聲音，我們也需要適當的採取意見、作法，而不是憑藉自己主觀的認知肆意妄為。

生命靈數4

相信面對感情可以相當理性判斷的靈數4，當所有事情都實像化來分析、看待時，似乎少了一些柔軟、彈性，對於當前反而可以留意怎麼把金錢投入在自己身上，自我提升、創造出更好的自己，而不是不斷用金錢去建立關係，當這些外表、外在的物質蛻去，真正的感情也才會隨之降臨。

生命靈數7

只要自己願意，本週的感情運勢都可以好好把握，且都有不錯的成績，倘若說要特別注意些什麼，反而要留意自己能不能專注與集中，畢竟當前有太多的機會出現，一下子反而會讓自己迷失了本質，感情上真正想要追求的，是甚麼樣的生活模式，不妨趁此機會好好聚焦一番。

【金錢財運】

生命靈數2

蒐集相當多的資料、數據，仍無法放下心中的擔憂、焦慮，畢竟對每件事情都需要相對的安全感或信賴，才會真正的展開行動，但本週的靈數2反而可以大膽的去嘗試，但必須要說，這些體驗的過程遠比獲利來得更加重要，因為我們體驗的、學習的，是願意面對恐懼的自己。

生命靈數5

透過合作的方式來增加自己的收入來源，與其單打獨鬥的拼搏，不如好好借力使力，讓自己可以獲得不錯的機會，財運與人際關係都可以有不錯的發展，但要留意，千萬別太過斤斤計較，放寬心把該作的、該分配的處理好，財運自然會源源不絕的出現。

生命靈數8

當前的財運狀況可能不如預期的理想，反而可以藉此讓自己稍稍沉澱，重新檢視自身與財務關係，有些時候不需要去勉強或假裝，即使示弱或尋求資源協助，也是一種化危機為轉機的方式，若過度的堅持己見，到頭來容易造成更大的財務破口。

文：秉麟

FB：秉麟療癒催眠師

IG：19101Leo

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