每日星座愛情運勢2021/5/14 本日包容星天秤座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：9 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯七正：不切實際的甜言蜜語雖然好聽，但真正能做到的沒有幾人，期望不要太高以免到時候更失望喔。

金牛座－幸運數字：8 幸運顏色：南瓜色

整體問：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍國王正：在情感上比較沒有什麼熱情，但卻能很明確的找到兩人之間存在的問題並且想辦法不帶情緒的溝通解決，用比較成熟的方式在經營感情。

雙子座－幸運數字：4 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖三正：如果是單身的朋友們今天有機會在不同的領域遇到有好感的人，也可以透過他了解更多不同領域的事情。

巨蟹座－幸運數字：0 幸運顏色：深灰色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖八正：感情上甜蜜且熱情，就算已經交往了很久也會忽然找回以前熱戀的激情，如果有計畫要懷孕也可以好好把握機會喔。

獅子座－幸運數字：7 幸運顏色：湖水綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

權杖七逆：容易逃避彼此之間存在的問題不想去攤開來解決，但如果能夠好好面對問題所在其實解決起來並沒有想像中困難。

處女座－幸運顏色：1 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

吊人正：感情中處於付出比較多的那方，也不會去跟對方計較，腦袋所想的是更遠的未來，因此也不怕辛苦也不覺得委屈。

天秤座－幸運數字：5 幸運顏色：咖啡色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

力量正：相愛很容易但相處就需要雙方互相包容忍讓，不見得每次都得占上風，有時候稍微的退讓、態度柔軟一點反而能更快達到共識。

天蠍座－幸運數字：3 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍六正：如果能夠有跟情人一起的事業或是一些小計劃不但能夠增進彼此的話題，也能夠讓彼此更加緊密結合，是不錯的選擇喔。

射手座－幸運數字：2 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

審判逆：貪得一時的玩樂有可能會造成感情出現裂痕，花花世界雖然有趣但真正陪著你的只會有一位，勸各位還是別留戀花叢囉。

魔羯座－幸運數字：3 幸運顏色：銀色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯國王逆：在感情中容易有心口不一的狀況發生，容易多說多錯，明明就不是想要傷害對方，卻容易表現得讓對方很心寒。

水瓶座－幸運數字：6 幸運顏色：靛色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

月亮逆：不明確的情感關係都會開始告個段落，雖然有時候事實的真相並不是那麼討喜，但能夠釐清狀況對兩人都好。

雙魚座－幸運數字：0 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

皇帝逆：比較沒有辦法適度拿捏自己的情緒，很容易就會對對方控制慾過強，或是如果對方沒有順自己的意思就大發雷霆。