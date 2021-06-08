▲知名命理網站《旺好運》近日公布最旺夫的「5生肖女」，根本招財老婆，娶到賺到！（示意圖／翻攝自Pixabay）

招財老婆是妳？「5生肖女」旺夫又帶財 根本娶到賺到！

尋找伴侶，除了個性、價值觀適合自己的對象，若能找到旺夫運強的老婆，幫助旺夫招財，還能帶動另一伴和家庭的運勢喔！知名命理網站《旺好運》就點名了「5生肖女」，不僅最能為老公帶來極佳財運，還能帶來強大好運。

旺夫生肖一：生肖鼠

屬鼠的女性個性溫柔、樂觀、包容力強，能為生活帶來正能量。她的財運跟事業運都不錯，還能跟著旺夫，提升家裡運勢。

旺夫生肖二：生肖龍

屬龍的女性有做生意的頭腦，很會照顧家庭、小孩，與公婆相處融洽，讓丈夫沒有後顧之憂。如果夫妻共同創業，還能幫忙出謀劃策，是事業上的神隊友。

旺夫生肖三：生肖蛇

屬蛇的女性能力強、充滿知性，事業心也強，可以把家裡跟丈夫打理好。能幹的女性能幫助旺夫，讓家庭富足，在求財之路上更順心。

旺夫生肖四：生肖馬

屬馬的女性大多熱情奔放、聰明能幹，而且反應靈敏，不論在買賣或獨立創業都可能有不錯的發展，善於理財。而且一生中的運勢會越晚越旺，正財、偏財都能收穫滿滿。

旺夫生肖五：生肖雞

屬雞的女性個性圓融，能把一家子照顧妥貼，最能體現家和萬事興，連帶讓家庭、丈夫都步步高升。（編輯：許苡晴）

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