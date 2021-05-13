每日星座愛情運勢2021/5/17 本日知足星天秤座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：1 幸運顏色：酒紅色

整體運：●○○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

教皇逆：跟對方的默契交流似乎出了點問題，兩人在溝通上遇到一點瓶頸，今天也比較想要一個人做些自己的事情，不想要跟情人黏在一起。

金牛座－幸運數字：2 幸運顏色：可可棕

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

權杖騎士正：在感情中屬於比較積極熱情的一方，會主動想一些新鮮點子邀對方一起同樂，也會讓對方感受到滿滿的熱情。

雙子座－幸運數字：9 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣八逆：比較懶散的一天，對情感的經營也有可能比較散漫，不想花太多精力在對方身上，也有可能會因為其他事情而忽略對方的感受。

巨蟹座－幸運數字：3 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：對於曾經受過的情感委屈可能會在這個時候，因為某些狀況而湧入心頭，對感情可能會有點灰心失望，不想放太多心思。

獅子座－幸運數字：6 幸運顏色：湖水藍

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

女祭司逆：很容易因為一些誤解產生不信任，而對對方冷言冷語，建議各位就算有什麼疑慮也要提出來討論，不要自己鑽牛角尖。

處女座－幸運數字：5 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：可能會突然清醒發現自己正陷於一個甜蜜的陷阱之中，對方的愛是不是真的愛，還是背後有什麼目的都值得去深思。

天秤座－幸運數字：8 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○○

聖杯十正：對於感情沒有過多額外要求，能夠穩定平順就能感到幸福，對待對方也非常實在不吝嗇，兩人相處如同家人般親密喔。

天蠍座－幸運數字：0 幸運顏色：靛色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

月亮正：情緒上有點優柔寡斷，在愛情方面也很容易陷入一種模糊不清的地帶，尤其是身處曖昧的朋友們也會因為這樣反覆思索猜探對方的心意。

射手座－幸運數字：4 幸運顏色：粉膚色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

吊人逆：對一段不平衡的感情忽然有所覺悟，雖不見得會馬上離開，但也想辦法讓關係恢復平衡，付出也會比較少一點。

魔羯座－幸運數字：7 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

皇帝正：很有自己的想法跟主見，想要去哪裡做些什麼都會先安排好，不用對方多費心，雖然有點霸道但反而會讓對方有安全感。

水瓶座－幸運數字：3 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

戀人正：感情中跟情人可以甜甜蜜蜜，能夠互相信賴彼此，就算遇到小問題也可以一起共同解決，反而讓感情更好。

雙魚座－幸運數字：8 幸運顏色：米白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

審判逆：可能會因為環境問題或是沒辦法改變的因素而被迫分開，或是感情上可能有什麼需要犧牲的，也許是自由也許是時間等等。