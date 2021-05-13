6星座「花錢毫無節制」！雙魚憑感覺消費，獅子為了面子絕不手軟

你是不是對於無法存錢，不管高不高興都有想花錢的衝動呢？以下來看看你太陽跟上升的星座是不是有上榜，可能就知道到底為何怎麼愛亂花錢了啊（攤手）。

獅子座：為了面子，什麼錢都不手軟的花下去

獅子座平常可能不會特別愛花錢，搞不好還覺得自己很會理財，是個理性的消費者呢！不過一旦他喜歡上一些東西，或是他覺得這些東西可以讓他打理門面，讓他整個人看起來有質感，他就會像是失心瘋似的，不管自己到底能不能負擔，就是會給他花下去！獅子座真的很在乎別人怎樣看他，所以如果有什麼東西，讓他們認定可以讓他們覺得很美很帥，或是很有質感，他就會覺得這種錢不能省啊，而這些東西剛好也不會是什麼便宜的消費，自然就會讓獅子座有了恐怖的大筆支出了。

雙魚座：憑感覺在消費，毫無理性可言

雙魚座消費是真的毫無理由可言，他想買或他現在想要當小氣鬼，沒有人知道到底他的邏輯是什麼來的？而且他們可能會因為對方的故事很可憐或特別觸動人心，就消費下去了，他們很吃故事行銷這一套啊，於是最後就發現，他們買了很多不實用的東西，只是因為當下的一個感覺跟感動！

射手座：很多藉口可以花錢，似乎沒有辦法克制自己

射手座要花錢的理由都很理直氣壯，被他們說得好像這個東西不買是對不起世界似的，而且他們的理由也聽起來很合理，例如要見見世面當然要出國滋養身心啊，要上課增加自己的能力，所以該花的學費也要花啊，他們要花錢的理由真的聽起來都很正當，只是有時候會覺得，你真的需要怎麼多嗎？因為也許他們只是好奇想要去看看而已，是否會真的用到也不知道呢？

牡羊座：收支很難平衡，總是花得比賺的多

牡羊座花錢總是容易太海派，他們不希望想太多，如果要計算怎樣花錢對他們來說是很累的事情，所以他們就因為這個不要想，有時候就會弄得自己收支不平衡，賺的是台幣，結果當作美金在花的習慣，當然會讓他們的金錢觀念變成這個樣子了。

天秤座：喜歡高級的享受，當然荷包也扁掉

天秤座是很崇尚質感生活的星座，不過他們又太懶，質感生活如果不靠自己的美感去打造，剩下的就是花大錢去營造了！所以他們喜歡的那些物件跟感覺，常常是貴得嚇死人，不過他們依舊很嚮往，所以有時候就會忽然失心瘋，買了那些他覺得可以提昇自己生活質感的東西，當然金錢上的控制就不會太好啦。

巨蟹座：喜歡到處省小錢，最後卻花了大筆錢

巨蟹座看似精打細算，也總是感覺他們很會省東省西的，怎麼會花錢毫無節制呢？其實他們常常因為看似某些東西很便宜，就會有亂囤貨的狀況發生，只要他們覺得這個東西很划算，就會失心瘋買太多，為了折扣跟心理上覺得值得，就會買了過多量根本用不完的東西，這樣當然也是會造成浪費了。

澤誼的人參青紅燈

如果你喜歡我的文章，「說十二星座的壞話」上市中

■哪裡買

＊實體通路

誠品書店／金石堂書店／何嘉仁書店／紀伊國屋書店／政大書局／墊腳石……等連鎖書店

＊網路書店：各大網路書店或商城

博客來 https://reurl.cc/A1q7qZ