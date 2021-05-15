2021年5/17~5/23十二星座塔羅運勢：雙子處之泰然，處女運氣低迷

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：寶劍七正－生活中容易有突發狀況發生，考驗各位的臨場反應與聰明才智。

貴人星座：射手座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

牡羊座的朋友們這星期較容易遇上棘手的問題，建議各位一遇到問題要運用一些小聰明或是要反應快一點去解決問題，必要時用一點小手段也是可以的。

工作：

這星期牡羊座的朋友們要多用用自己的腦袋，遇到問題或是強大的對手千萬不要正面交鋒，以智謀取勝才是最佳之計！

感情：

工作可以以小聰明取勝，但感情上若是要比智謀可能會有點累喔！建議牡羊座的朋友們面對另一半能夠收起小聰明，對另一半坦然一點，誠實一點喔！

金牛座：正義逆－環境有點混亂，週遭的人事物可能會出現失衡或是不公平的狀況。

貴人星座：處女座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

金牛座的朋友們這週在各方面可能會遇到一些不公平的待遇，情況有點混亂。有官司在身的朋友們也要多加留意發展，注意情況是否對自己不利！

工作：

工作上容易遇上不合理的事情，或是有官官相護的感覺。建議各位還是要保持原則行事，不要被牽著鼻子走或是同流合污，否則會越來越糟糕喔！

感情：

容易與對方爭吵，建議要丟掉固執任性的一面，多點寬容與耐性喔！容易產生誤會，必要時要多與對方溝通喔！

雙子座：寶劍國王正－冷靜又很有說服力的一個星期，對待事情比較謹慎嚴肅一點。

貴人星座：水瓶座

小人星座：處女座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙子座的朋友們平常比較不容易因為情緒而影響生活，這星期思緒也是很清楚冷靜的，無論發生什麼事情都可以處之泰然，冷靜想出最好的方式解決問題。

工作：

這星期雙子座的朋友們工作上是井然有序的，很適合動頭腦去想一些新點子，說服力也很好，很容易在專業層面說服他人。

感情：

這星期雙子座的朋友們在感情上也是很理智，雖然內心還是會有強烈的愛，但是表面上還是像座冰山一樣。這星期比較會有建設性，但建議雙子座的朋友們不要太過苛求對方，也不要用理智來衡量感情喔！

巨蟹座：權杖女王逆－脾氣暴躁容易與人爭執，容易被憤怒蒙蔽理智而做出錯誤的決定。

貴人星座：雙魚座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們脾氣較為暴躁，也比較沒有耐心，行事上容易過於衝動，建議能三思而後行。也要留意不要讓他人覺得你太過霸道無理喔！

工作：

容易因為太過衝動欠缺思考而做出錯誤的決定。建議巨蟹座的朋友們要三思而後行，或是與同事討論後再行動。

感情：

這星期巨蟹座的朋友們脾氣較為不穩定，容易無理取鬧，想做什麼就去做什麼的衝動與任性很容易造成雙方較大的爭執，要多加留意喔！

獅子座：皇帝逆－容易有過度的控制慾，需要控制情緒的一週，也要小心不要過於固執。

貴人星座：牡羊座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期獅子座的朋友們很容易因為一些小事情而導致情緒失控。有時候他人給的建議是為你好，不要把砲口對向真正為你好的人，也不要一直想要強迫事情如自己想要的發展，會給自己與他人過大壓力。

工作：

行事上與同事間相處要留意不要過於固執，也不要老是以自己的想法為出發點不懂得變通。情緒上容易失控讓他人不敢接近，不像以往那麼好親近，要多注意。

感情：

愛一個人並不是一味地指定他去做什麼事情，還是要多溝通多聽聽對方的聲音，感情上要小心不要太過霸道而導致情人不舒服喔！

處女座：命運之輪逆－運勢比較低迷，好運氣似乎不站在你這邊，凡事還是小心一點較好。

貴人星座：魔羯座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期處女座的朋友們可能會感到運氣不是很好，不管做什麼事情好像都會有些小阻礙令人心煩意亂，建議處女座的朋友們可要沉住氣度過難關喔！

工作：

環境容易有許多因素讓處女座的朋友們小插曲不斷，工作運勢也有點走下坡，雖然這樣很令人苦惱，但建議處女座的朋友們穩固好自己份內的事情就好。

感情：

這星期處女座的朋友們與情人之間容易產生誤會或是爭吵。芝麻綠豆小事情竟然也可以演化成大事情，建議雙方都要各退一步，互相包容喔！

天秤座：寶劍四正－生活各方面都暫時遇上了停滯期，可以先好好休息一下再出發。

貴人星座：雙子座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期天秤座的朋友們比較打不起精神，做什麼事情都沒有動力。生活各方面都好似遇上了停滯期，環境中好像也就沒有動力，甚至感到疲憊。

工作：

工作上容易遇到瓶頸，卻也沒有多餘的心力去想辦法突破，所以懸在那裏。會有想要離開好好休息一下的念頭，建議天秤座的朋友要理性一點喔！

感情：

人際關係也呈現停滯的狀態，比較沒有機會認識新朋友，生活似乎也不像以往那麼多采多姿。這週似乎只想好好休息唷！

天蠍座：節制正－自我提升意識強烈，處理事情很有原則，可以趁這機會多充實自己。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●○○

整體：

天蠍座的朋友們這星期自我提升的意識會忽然變得強烈，這是好事，可以藉由這機會多多充實自己喔！

工作：

這星期天蠍座的朋友們只要懂得運用原則與專業素養，在工作上是非常順利的。對於管理經營而言，也是一個不錯的星期喔！

感情：

這星期天蠍座的朋友們在感情上與對方溝通順暢和諧，也會很體貼對方，是個善解人意的好情人，對於不該做的事情也都會保持距離。精神與實質的結合良好，總之是非常和諧的一週喔！

射手座：女帝逆－凡事太重外表或是物質容易顯得膚淺，要注意錢財的流向且加以控管。

貴人星座：獅子座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●○○

整體：

射手座的朋友們這星期或許會因為要犒賞自己，或是想要提升生活品質而過得有些奢侈，要注意不要太過膚淺而浪費大把鈔票！

工作：

這星期射手座的朋友們較為散漫，提不起勁工作，有點得過且過的心態。而且在金錢上的支出可能會超出原有的預算很多，建議射手座的朋友們要振作且理性一點喔！

感情：

射手座的朋友們這星期在感情上要留意與人溝通的問題，容易有無理取鬧或是太任性的問題產生，令人吃不消。建議多點理性的溝通會好過於鬧脾氣導致爭吵。

魔羯座：力量逆－富有壓力的一週，容易因為處理事情太衝動而誤事，要多注意。

貴人星座：金牛座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

魔羯座的朋友們這星期環境中容易有壓力使得各位倍感無奈，但就算遭遇困難也不要失去意志力，吃苦當吃補吧！

工作：

這星期魔羯座的朋友們也許在工作上會面臨到龐大的壓力，感覺上有點力不從心。不過希望各位可別因為這樣喪失意志力，努力撐過去就會沒事的！

感情：

也許會有爭吵的發生，倍感無奈，但只要好好溝通，是沒有什麼大問題的！切記不要硬碰硬，以免讓兩個人的情緒都沸騰而爆炸喔。

水瓶座：權杖四逆－原本穩定的狀況容易發生改變而產生不安定的情況，要多加注意。

貴人星座：天秤座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期水瓶座的朋友們，周遭的環境容易出現一些不可控制的未知變數，讓原本穩定的生活產生一些改變。改變不一定是好是壞，但對原本的生活一定造成某些程度上的影響喔。

工作：

工作環境有可能會有改變，原本穩定的一切容易變得不穩定，讓各位感到有壓力或是受到脅迫。不妨將改變當作是往上的推力，如果能好好運用說不定會比現在更好喔。

感情：

環境中的一些小變化容易使兩個人的想法改變，溝通不來容易引起感情動搖。家庭關係容易失和，要多留意與家人之間的溝通情況

雙魚座：太陽正－好運猶如烈日當頭，行動力也非常足夠，無論什麼事情都很順利。

貴人星座：天蠍座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●●○

整體：

恭喜雙魚座的朋友們這星期無論做什麼事情都很順遂喔！如果有什麼想要執行的計畫都可以放心去做唷！

工作：

這星期工作順利，與同事之間的相處也良好，也有不錯的貴人運。進度都在預料之中，就算有什麼小差錯也都有辦法化解喔！

感情：

與情人之間的相處融洽和樂，甜甜蜜蜜喔！就算有小爭吵也是稍微溝通一下就好了。單身的人有機會遇到和得來的異性友人喔！