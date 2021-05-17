【圖像占卜】未來三個月，你的工作運勢（求職／在職／轉職）會如何發展？

這張牌是塔羅牌的金幣5，金幣5象徵的是一種物質的匱乏，可是這張安妮星球金幣5牌象徵的是，儘管物質匱乏，但是人與人之間還有擁有很多愛，可以透過互相協助他人，補足心靈層面，那我也用這張金幣5來探討你目前的工作狀態，該怎麼求職，還要繼續努力或是轉職呢？

A綠色貓貓

B金幣5

C粉色貓貓

**選一個你第一眼看到的或是最有感覺的選項～**

（如果無法選第一眼跟最有感覺的就兩個答案都看）

A 綠色貓貓

命運之輪＋隱士逆

默默耕耘，等待機會降臨

求職：基本上目前要找到一份剛剛好你心滿意足的工作，會有些困難，不過如果你願意降低一些些你心中期待的，例如薪水等等，把重心放在學習上，很快就會有好消息了。

在職轉職：現況的你可能悶悶，對於有些事情是看不過去的，可是知道自己又不明確要不要換工作，但你的努力是會被看見的，約莫在秋天到來之時，會看到一切的改變，這時候的事先當一個蹲著的人，等待機會降臨，此外你也可以觀察，假設秋天後工作沒有任何改變，那就是你轉職的好時間囉，也別擔心，會有好工作的。

B金幣5

金幣2+權杖8

相信直覺，機會降臨

求職：你在尋求工作的時候，心中有許多自己的眉眉角角，也覺得不要太過於倉促為自己決定，但接下來，會有滿多工作可以選擇的，這時候請你用你的直覺去幫你做選擇，因為直覺能夠引領到一份新的工作。

在職轉職：目前的工作可能要忙碌的時候很多，或是容易忽然接到一份新的事件要處理，你也一直思考著自己要不要換工作，或是這份工作的好壞，但其實建議你這份工作還有學習的地方，可以先不用急著換工作，真正如果你想要轉職，建議你把時間拉長久一些，明天春天再作考慮。

C粉色貓貓

魔術師＋女祭司

展現自我，夢想成真

求職：目前是一個你可以為自己創造機會的時刻，以及記得你的價值超越你的想像，因為你時常在反省著自己適合不適合，或是自己值得不值得，往你夢想的職業前進吧，你會發現真的就默默成真了。

在職轉職：如果目前的工作是一個你可以發揮自己所長，但忙碌了一些些，你覺得休息時間不夠的話，那這份工作還有調整的空間，會建議你可以繼續待下去，但你發現目前根本沒有你可以發揮的地方，請轉身離開，開始轉職，因為你值得更好的地方。

使用塔羅牌：偉特塔羅

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