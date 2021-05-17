生命靈數5/17~5/23分析　大環境缺乏安全感，別忘了先讓自己的心穩定

在大環境的推使下，群體中產生許多對立、爭執，甚至有不少對抗的衝突出現，每個人基於自我保護與缺乏安全感的心態，要放下這些摩擦與重新建立良好的關係之前，別忘了先讓自己的心安定、穩定下來，了解自身源頭的恐懼和不安，留意與覺察自己別被這些情緒所綁架，進而影響了當前的人際關係。

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1993.02.27=33，3+3=6

該範例的生命靈數為6

【事業工作】

生命靈數2

即使一個人獨挑大梁，面對四面八方的挑戰與事業上的重擔，雖然都有辦法憑藉自己的力量去完成、解決問題，但身體的疲憊與不堪負荷的狀態會逐漸被放大、看見，放慢腳步或重新整合身旁的資源來解決，遠比自己一個人苦幹實幹要有更多的益處。

生命靈數5

重新檢視與定義眼前的計畫、安排，即使有很多想法，甚至有很強、很精準的直覺，但也別憑著感覺橫衝直撞，更踏實的踩穩每一步，可以降低更多不必要的風險與變化，若一直依賴當前的感覺行事，除了容易增加變數之外，也會在事件的推動上，產生群體關係上摩擦。

生命靈數8

有明確的安排、方向再全力執行，千萬別什麼都想做，反而亂了自己原有的SOP，也不要為了做而做，有些行動可以做得更加有效益，甚至調整自身的格式、視野，工作上的延展可以有更豐富的做法來安排，倘若每件事情都想要碰觸、經營，最後反而會落到兩頭空的狀況。

【感情關係】

生命靈數3

無論過去發生什麼，都是成長過程的養份、經驗，不需要把過往的自己貼上標籤，過度的苛責自己，發掘自身的優勢、特質，帶著經驗去開創全新的關係、感情，對於過往的、曾經的，不需要再讓自己花這麼多時間、力氣沉浸在裡頭，不斷地感傷和痛苦。

生命靈數6

遇到迷惘、躊躇不前的時候，可以回頭想想，自己在感情一開始設立的條件、目標是什麼，透過這些感情的核心信念，加以釐清自身當前的感情關係，無論是進行式，還是正在進行式的關係，都千萬別因此勉強了自己，對於感情的狀態，我們可以有開放式的想法與接受，但該有的底線要把持著。

生命靈數9

過度的堅持己見反而增加彼此的距離、摩擦，換個角度想，不過就是彼此看見的世界不同，不需要這麼用力、奮力的硬碰硬，會發現自身姿態越加柔軟，可以看見的可能性更多，感情可以經營的面相也會隨之打開，相反很專注在一個層次、層面，反而是束縛了其他可能。

【金錢財運】

生命靈數1

重新讓自己腳步放慢下來，對於理財、對於金錢的關係，也許過往有非常多的成功經驗，但若不隨時讓自己保有歸零的心態，反而只會讓自己對於金錢的擔心與緊繃感不斷地增加，眼前不是要趕緊投入哪個市場、領域來尋找錢的方向，反而是需要花點時間整理一下，從過往累積到現在的自己。

生命靈數4

穩穩的把錢理好，在當前就是最大的獲利，與其想要做大、壯大更多的金錢流進來，反而把腳步紮穩以及將過往的理財計畫落實，錢反而就可以穩穩的有不錯的收益、獲利，千萬別因為一點點利益、好處，少了客觀、宏觀的角度，否則容易讓自己吃虧的。

生命靈數7

再多的想法也需要去實踐，腦袋有非常多的點子，但需要讓自己大膽的執行它，否則再好的計畫，也都只是沙盤推演，沒有真正的去經歷過，永遠不會知道這些理財計畫可以再做怎麼樣的設計，但也別一股腦亂衝、亂撞，按部就班的把理財規劃好，金錢實際上都不會有太差的狀況出現。

文：秉麟

FB：秉麟療癒催眠師

IG：19101Leo

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