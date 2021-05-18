每日星座愛情運勢2021/5/19 本日滿足星處女座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：8 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

吊人逆：對一段不平衡的感情忽然有所覺悟，雖不見得會馬上離開，但也想辦法讓關係恢復平衡，付出也會比較少一點。

金牛座－幸運數字：2 幸運顏色：磚紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖三逆：自己做的選擇要自己負責，就算跟對方有什麼不合的地方也要想辦法磨合處理，不可以不負責任的擺爛在那。

雙子座－幸運數字：4 幸運顏色：正紅色

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣國王逆：對感情有著嚴重的不安全感，只要對方一跟他人有接觸就會神經緊繃，說話也很容易酸言酸語的。

巨蟹座－幸運數字：5 幸運顏色：淺棕色

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

權杖國王逆：對待情感很敷衍，只要對方要求什麼都是隨便帶過，脾氣也比較暴躁，容易把情緒發洩在對方身上，造成雙方不愉快。

獅子座－幸運數字：9 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

太陽逆：對情感的熱忱可能會有降低的狀況，可能是有多了些其他外在的吸引，這樣也會讓對方比較沒有安全感。

處女座－幸運數字：6 幸運顏色：螢光粉

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○○

聖杯十正：對於感情沒有過多額外要求，能夠穩定平順就能感到很大的幸福與滿足，也不想要節外生枝。

天秤座－幸運數字：0 幸運顏色：粉膚色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

力量正：相愛很容易但相處就需要雙方互相包容忍讓，不見得每次都得占上風，有時候稍微的退讓，態度柔軟一點反而能更快達到共識。

天蠍座－幸運數字：7 幸運顏色：水藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍二逆：逃避兩人之間很明顯存在的問題只會讓問題急速惡化，消極的面對也沒有辦法讓傷害降低，還是要勇敢一點去面對問題。

射手座－幸運數字：0 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

聖杯女王正：對待情人溫柔體貼、善解人意，跟情人約會也會製造很浪漫的氣氛，兩人相處是很愉快幸福的喔！

魔羯座－幸運數字：3 幸運顏色：銀色

整體運：●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍女王逆：對自己很嚴苛，對對方更沒有什麼好臉色，容易疑神疑鬼或是對一些小事情鑽牛角尖，不但讓對方如履薄冰，自己也不好受。

水瓶座－幸運數字：1 幸運顏色：深紫色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●●○

財運：●●●○○

聖杯三正：可以攜伴一起去參加朋友的聚會，跟兩人單獨約會比起來可能有更多不一樣的話題跟樂趣，兩人感情也會更好喔。

雙魚座－幸運數字：6 幸運顏色：墨綠色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

教皇逆：脾氣比較難控制，想法比較主觀，也容易跟對方因為一些小事情起爭執，例如對一些社會新聞或是他人的事情看法不同而鬧矛盾。