每日星座愛情運勢2021/5/23 本日機智星獅子座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：8 幸運顏色：莫蘭迪粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

月亮正：感情中可能會有些問題一直存在著，或是有什麼事情隱瞞著對方害怕被發現，這些都是潛在的危險，自己要多注意。

金牛座－幸運數字：7 幸運顏色：草綠色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖三逆：自己做的選擇要自己負責，就算跟對方有什麼不合的地方也要想辦法磨合處理，不可以不負責任的擺爛在那。

雙子座－幸運數字：5 幸運顏色：墨綠色

整體運：●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

節制逆：對感情有點心不在焉，對方說了什麼也沒真正聽進去，很容易惹毛對方，自己的耐心不足情緒也很容易被點燃。

巨蟹座－幸運數字：1 幸運顏色：粉紅色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

聖杯十正：雙方的感情狀況良好，就算沒有轟轟烈烈的戀愛感覺也有細水長流的淡淡幸福，彼此都很有默契喔！

獅子座－幸運數字：6 幸運顏色：睡蓮紫

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍A正：能夠用幽默機智的口才跟反應來逗情人開心，但主見比較強，會希望對方照著自己的意思走。

處女座－幸運數字：2 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

死神逆：原本無解的問題似乎能夠有轉圜的餘地，最重要的還是雙方的良好溝通，也要互相包容與體諒，站在對方的立場設想。

天秤座－幸運數字：4 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

教皇逆：脾氣比較難控制，想法比較主觀，也容易跟對方因為一些小事情起爭執，例如對一些社會新聞或是他人的事情看法不同而鬧矛盾。

天蠍座－幸運數字：9 幸運顏色：寶藍色

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：感情中遇到的瓶頸可能不是那麼容易解決，可能是累積已久的問題或是害怕的癥結點，解決方式可能還是需要多努力一點。

射手座－幸運數字：0 幸運顏色：淺膚色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖騎士逆：對感情比較不負責任，也不願意給對方明確的保障或是一些行為會讓對方很沒有安全感，也是爭吵的起火點。

魔羯座－幸運數字：3 幸運顏色：螢光橘

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●○○○○

戀人逆：容易因為約會要去哪或是吃些什麼等芝麻小事意見不合，脾氣比較火爆也很容易起口角，如果沒辦法達到共識就還是暫時冷靜一下吧。

水瓶座－幸運數字：9 幸運顏色：摩卡色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖隨從逆：對自己太有自信很容易對對方頤指氣使的，不但容易引起對方不滿，甚至可能會有更多爭吵的狀況發生。

雙魚座－幸運數字：4 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯四正：對感情比較懶散被動，假日也比較想要在家裡宅著不想出去約會，也有可能會因為懶洋洋的而忽略了情人的感受喔。