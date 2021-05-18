12星座「防疫在家」好無聊？火象最怕寂寞，水象耍廢超在行！

讓我這個待了七年的中年宅女跟大家講，在家到底有多少事情可以做，窩在家不但可以救台灣救疫情，照著我這個方式做齁，搞不好疫情過去大家都多了一技之長，或是家裡亮晶晶喔！

火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

這組星座的人最怕寂寞了，不給他們娛樂相聚，好像會讓他們很痛苦似的，我牡羊座的朋友才放假第一天，就聽到他在跟朋友視訊了（？）不過這倒給了我靈感，如果這組星座的你，真的很想衝出去聚會，請先試試看跟朋友或家人，一起開著視訊聊天、喝酒、吃飯都可以，現在視訊的工具怎麼多，一定要善加利用。

而且這組星座很容易不耐煩，我覺得在家混久了真的很容易拿家人出氣，所以在家做點運動發洩體力也是很好的，讓自己累一點，不要把氣出在家人身上，這樣是撐不了多久的！（除非你早就想離婚，趁機吵架辦離婚就不在此建議中）

土象金牛座、處女座、摩羯座

這組星座我覺得是不用太擔心，待在一個地方不動是他們的專長，不過讓人擔心的是他們焦慮的心情，他們就很容易憂國憂民，像我每天在網路上看到各種負面的新聞，比看到疫情還更生氣，他們會很氣那些不守規矩的人，所以這組星座最好安排自己要有自律的生活，好排解這種感覺負面的末日感！

建議這組星座，可以把過去想做的工作、想看的書，那些懸而不決、不重要，卻又必須去做，但一直沒做的事情，都拿出來做完吧！有一點生產力對你們來說，會讓你們投注精神，分散注意力，而且覺得自己是很有用處的，做完真的會神清氣爽，也因此發現自己多了很多時間去完成這些事情，是很有成就感的呢！

風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

這組星座雖然看似交際花蝴蝶，不過其實他們也是很能窩在家找樂子的一組星座，只不過啊，他們也可能跟土象星座一樣，看到太多的新聞容易產生忿恨，然後把大把的時間放在網路上筆戰，這也絕對不是很健康的，所以建議這組星座，把過去買的那些線上課程，以及過去曾經玩過的那些興趣都拿出來重新練習吧！趁著這段時間好好的學習，你會發現日子過得有趣多了，想上什麼課網路點一點，就有很多類型的課程，或是過去練到一半的興趣也快點拿出來重新去做，把注意力放在學習上，會讓你覺得很充實喔！

水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

水象星座也是蠻容易怕寂寞的一組星座，不過他們挺能在家裡找事情做的，所以這個時候的他們，就不如好好的打理家裡的環境，尤其他們常常喜歡亂買東西造成的堆積，這個時候可以好好的「斷捨離」一下，將居家環境整理得更舒適一點，或著也可以好好的研究一些食譜，煮出美味的佳餚給家人吃，這也會讓水象星座覺得很愉快，至於想好好休息的水象星座，耍廢起來也絕對是很在行的，追劇、玩寵物、打小孩（不對）都能排遣無聊跟憂慮呢！