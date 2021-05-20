【塔羅測驗】單純付出不求回報，你「為愛做傻事」指數有多高？

在愛裡，你對他的好與對方是不是愛你，似乎不是同一件事，但有時候就是愛上了，在不知不覺中就會不停去為對方著想、對他付出，在還沒搞懂對方是否有相同的心意之前，你願意單純付出不求回報的為對方做一些傻事嗎？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

為愛做傻事指數40% 》 你不會一直為愛做傻事下去的，但是你還是會為自己的愛情努力幾次！凡事相信能掌握在自己手中的你，在戀愛觀上也是這樣，所以當出現喜歡的對象，當然是積極主動的去追求擁有，可能有些人覺得你的衝動有點傻，但其實這樣十分的可愛，畢竟人生之中的事沒嘗試過，又怎麼會知道是成功還是失敗呢？只要自己知道傻的有限度就好。

選B的你：

為愛做傻事指數80% 》 你為愛做的傻事還真不少！小心下一個被發好人卡、被當工具人的就是你，在內心還相信著只要對方幸福，你就也能感到幸福。這樣老套過時的想法千萬得好好調整一下，愛錯人還算事小，若是變成小三或是捲進複雜的關係之中，到時候被分手還搞得自己遍體鱗傷可就不好了，若是你已經覺得愛的好累，就該好好思考這真的是你想要的愛情嗎？

選C的你：

為愛做傻事指數60% 》 只要你自己認定是愛的，那為對方做點傻事有何不可呢？也許當下也發現到可能他對你是沒有感覺的，但內心卻默默的覺得，只要你努力看看，對他好一點，或許你們就有交往的機會了！所以你就會一直不停的犧牲付出，明明他一點互相的回饋都沒有，在別人的眼中這些都是犯傻的行為，只有你還在自我催眠的告訴自己，這些傻事是有意義的！

選D的你：

為愛做傻事指數20% 》 之前已經為愛傻過的你，現在可不會輕易的在付出了，反倒要讓對方為你做點什麼，若是這個人肯為你犯傻，讓你看到他的誠意，或許你還會給他一次機會。早就學到被辜負經驗的你，才不會在愛情中再次上當，畢竟真心愛你的人才不會捨得讓你吃苦，明白這樣道理讓你在面對愛情時，彼此都能是平等相待，也了解到這樣才是正確的相處之道。

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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