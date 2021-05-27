【塔羅測驗】找回彼此自由！是時候該分開了嗎？

▲找回彼此自由！是時候該分開了嗎？現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！（圖／夢幻樂園塔羅日誌提供）

無論是婚姻還是一段關係，真的會是永遠不變？當出現變質的時候，你會選擇苦苦維持，還是就放手讓彼此找回自由，現在是你們分開的好時機了嗎？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：

該分開指數20% 》 千萬不要在這個時間點說分開，你們之間的事情只是鬧鬧小脾氣，就跟小朋友一樣，有時候在生活之中會有一些磨擦，大家賭氣幾天就過去了，真的沒那麼嚴重啦！但是這些問題可能重覆的發生，原因在於你們常在事情過去後就不討論一個解決之道，所以也容易在重覆的發生，想要下次別再為同樣的事情爭吵，可得好好講開，找出彼此都能接受的共識喔！

選B的你：

該分開指數40% 》 或許現在有一些爭執沒有辦法短時間能解決，那為什麼讓彼此有一點時間來思考，看看未來該怎麼適應。相愛容易相處難，本來人與人之間就有很多自我的習慣與個性，這可不是馬上就能找到共通點，一定是得在一次又一次的狀況之中，懂得對方在乎的眉眉角角，別遇上一點小事，就嚷嚷要輕易放棄，若是這樣未來可就無法升級，好好面對大問題了！

選C的你：

該分開指數80% 》 若早就知道這不是你要的，為何不現在就重新訂立你們的相處吧！在一段關係面臨要結束的時候，很多人都會有捨不得與不甘心的情緒，這樣的負面心情讓彼此都沒辦法好好說分手，而最後鬧得很不愉快，其實學著告別一直都是我們人生中該學習的課題，好好的講出心裡的話，讓自己與對方都理解藏在心中的想法，或許也能感恩互相在那段期間的陪伴！

選D的你：

該分開指數60% 》 是不是已經常在心裡想，眼前的這個人在當朋友的時候明明很暖心，怎麼當變成情人之後，反倒覺得有些陌生。是的，對方比較習慣把禮貌留給外人，把情緒留給親人，所以在跟他越走越近的狀況之下，你已經承受了不少的壓力，這段關係也漸漸的離你想像中的樣子漸行漸遠了，可別讓自己在心靈耗損到不相信愛才放手，先找回自己能夠喘息的空間吧！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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