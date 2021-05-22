2021年5/24~5/30十二星座塔羅運勢：巨蟹各方面順利，雙魚易使人反感

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：金幣十正－較為沉默的一週，與人的交流雖不熱絡卻穩定，也有投資的頭腦。

貴人星座：天秤座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期牡羊座的朋友們的財務狀況是很穩定的，來自家裡或是好友的資助會讓經濟狀況舒緩不少，但也比較沉默不大喜歡跟朋友們嘻嘻鬧鬧。

工作：

牡羊座的朋友們這星期工作情況穩定，不會有什麼太大的變數。工作平穩沒有什麼起伏，雖然稍微無聊了點，但是平穩也不錯。

感情：

與家人朋友之間的感情雖然不熱絡，甚至有點沉悶，但是卻很穩定，淡淡的幸福，如果有結婚的考量經濟方面是沒有問題的。

金牛座：女帝逆－凡事太重外表或是物質，容易顯得膚淺，要注意錢財的流向且加以控管。

貴人星座：雙魚座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

金牛座的朋友們這星期或許會因為要犒賞自己，或是想要提升生活品質而過得有些奢侈，要注意不要太過膚淺而浪費大把鈔票！

工作：

這星期金牛座的朋友們較為散漫，提不起勁工作，有點得過且過的心態。而且在金錢上的支出可能會超出原有的預算很多，建議金牛座的朋友們還是得維持自身的理性喔！

感情：

金牛座的朋友們這星期在感情上要留意與人溝通的問題，容易有無理取鬧或是太任性的問題產生，令人吃不消。建議多點理性的溝通會好過於鬧脾氣導致爭吵。

雙子座：太陽逆－計畫好的事情也許有取消或耽擱，導致各位對事情的熱忱下降不少。

貴人星座：牡羊座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙子座的朋友們這星期可能會有熱情消退的情況發生，各種事情也逐漸走下坡，變得比較懶散，要多加留意喔！

工作：

原本訂好的計畫容易被耽擱甚至取消，建議要有因應的方案。對於工作的熱忱可能會消退，要想辦法維持動力才行！

感情：

雙子座的朋友們這星期對於另一半可能會稍微冷淡一點，甚至可能會有爭吵發生。雖然這只是短暫的，但可能會對這段感情留下陰霾喔！

巨蟹座：戰車正－擁有行動力與領導力的一週，可以拿出魄力去執行想做的事情。

貴人星座：金牛座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●●●

整體：

巨蟹座的朋友們這個星期在工作上非常有衝勁，腦袋也非常清楚。這星期跟以往差不多，做事情都還蠻高調的，在各方面也是非常順利的喔！

工作：

這星期巨蟹座的朋友們領導能力很強，也可以很清楚的作出決定。容易有機會表現自己好的那一面獲得他人的認可，要好好把握喔！

感情：

巨蟹座的朋友們這星期在感情上較為熱情，和以往較無所謂的態度很不同，會讓對方感到新鮮快樂。也會對未來有些規畫，甚至也有機會與另一半出遠門旅行喔！

獅子座：權杖七逆－手邊同時有許多狀況發生容易應付不來，要記得保持冷靜。

貴人星座：雙子座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

獅子座的朋友這星期身邊很容易有許多突如其來的狀況發生，甚至會有應付不來的情況出現。情緒上也因為這樣顯得較為急躁喔！

工作：

工作上容易有大大小小的狀況選在同一時間發生，原本就已經很緊繃的情緒容易在這個時間點爆炸。建議獅子座的朋友們，解決問題要從問題的根部解決，光是表面上擺平是沒有用的喔！

感情：

這星期獅子座的朋友們因為情緒比較急躁的關係，也容易讓另一半感到有壓力。感情上也容易因為許多大小問題而產生爭吵，建議獅子座朋友們面對另一半要多點耐心及溫柔喔！

處女座：權杖女王正－在工作方面充滿熱忱，待人也熱情親切，辦事能力佳的一週。

貴人星座：魔羯座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●●●

整體：

處女座的朋友這星期依然是獨立有主見的一週，也充滿了幹勁喔！人際關係也不錯，整體而言是個得心應手的一週。

工作：

處女座的朋友們這星期在工作上面可是充滿了幹勁，無論作什麼事情都還蠻順利的。辦事能力也容易受到大家的肯定

感情：

對另一半充滿熱情的一週，行動力也很強，相處融洽。如果還處於單戀階段，這星期有機會向心儀的對象出手喔！

天秤座：寶劍四逆－與上週相比稍微有點起色，開始有些不同的想法以及行動力出現。

貴人星座：獅子座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天秤座的朋友們跟上星期相比之下，顯得比較有精神，也開始會有些新的想法出現，逐漸也能夠拿出行動力去執行，狀況會越來越好喔。

工作：

開始恢復一些動力，雖然狀況還沒辦法完全恢復，但好的開始是成功的一半，各位可以慢慢恢復自己的步調，工作情況也會有所改善。

感情：

原本停滯不前或是冷冰冰的狀況有所改善，這星期比較會想要找些事情一起做，或是比較會採取主動溝通的方式，情感跟人際關係都有所恢復唷！

天蠍座：正義正－只要能夠堅持自己的原則，是非分明且公正光明，就不會出什麼問題。

貴人星座：處女座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們，只要不做出違反自己原則的事情就不會有什麼大問題。基本上這星期情緒上也是蠻穩定的，頭腦也很清楚，能夠分辨是非對錯。

工作：

工作上腳踏實地，不要違反自己的原則就不會出亂子。一步一步按照程序來，不要鋌而走險就不會有什麼大問題。就算遇到小麻煩，只要心平氣和也是可以很快解決的。

感情：

與另一半的相處多了些理性，少了點衝動與情緒化，但也比較嚴肅一點，會談論到多點原則性的問題，雖然合理但好像少了一點平時的浪漫。

射手座：寶劍七逆－理想中的計劃似乎出現紕漏，自作聰明想走捷徑反而容易被抓包。

貴人星座：水瓶座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

射手座的朋友們這星期比行動力較為薄弱，計畫也進行的不如預期，有太多空想的情況。此時若是想要行點小聰明可是會越弄越糟的喔！

工作：

這星期射手座的朋友們，若是有想要做些什麼以為人家不會發現的事情要非常小心，容易弄巧成拙，或是被抓包，而讓事情演變得一發不可收拾！

感情：

射手座的朋友們這星期在情感意識上會比較混亂，可能會有些小脫序的狀況，雖然沒有很嚴重但還是很容易引發爭執，沒有好好處理的話可能會一發不可收拾喔！

魔羯座：月亮逆－可能會被一些糖衣給迷惑，對於別人的甜言蜜語要多思考一下。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●○○

整體：

魔羯座朋友們可能會遇到許多美好的情況或是暗示等，但始終是不大清楚一切的。這星期情況開始明朗化，不管是好是壞都有撥雲見日的感覺。

工作：

原本不上手的工作會漸漸掌握技巧而開始上手，如果和別人有些小誤會或是不愉快等也有機會講開來，只要原本比較不明瞭的狀況都有辦法獲得改善喔！

感情：

雖然曖昧可能是最美的，但是大部分的人往往不甘於曖昧而已，這星期如果有曖昧情況，可能會有更大的進展或是相反的徹底終止曖昧關係。有情人的人如果有爭吵也會找出真正的問題，針對問題來解決。

水瓶座：金幣五逆－財務狀況稍有改善，與人情感之間有邁向另一個階段的發展跡象。

貴人星座：射手座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

水瓶座的朋友們這星期在財務或是工作上稍有好轉，與前陣子入不敷出的情況相比稍有改善，工作上也容易有新的機會，要多加把握這些契機。

工作：

工作上有機會有更進一步的進展，人際上也會得到許多幫助，相較於之前的空窗與無助，這是個喘息的空檔，但休息之後要趕緊收拾之前的殘局。

感情：

水瓶座的朋友們這星期在情感上能夠有修補的機會，如果過去與對方有不愉快或是裂痕，這星期是可以好好的重新開始的一個機會，要好好把握。

雙魚座：聖杯九逆－太過自以為是，不顧慮到他人的想法，容易造成他人的反感。

貴人星座：天蠍座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙魚座普遍對自己有自信，雖然平常比較低調，但是有時候會忽然很想要表現自己。這星期容易因為不小心說大話膨脹自己，或是太自私不顧慮到他人，容易影響到人際關係。

工作：

建議雙魚座的朋友們在工作上能夠凡事低調為原則，收斂一些。樹大招風，光芒畢露反而容易招來小人或是不好的事情。

感情：

這星期雙魚座的朋友們，容易沉溺在自己的世界裡面而忽略了對方的感受，也很容易有些自私的行為讓對方不好受，建議雙魚座的朋友們能夠多多關心對方，不要總是以自己為中心喔！