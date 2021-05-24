每日星座愛情運勢2021/5/25 本日浪漫星牡羊座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：6 幸運顏色：白色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●○○

聖杯騎士正：可能會想點浪漫的點子來給對方一點驚喜，今天在感情上的努力都會獲得很大的回報，幸福指數很高喔！

金牛座－幸運數字：0 幸運顏色：灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍十逆：也許會聽到關於對方的一些流言蜚語，如果真的很介意的話，不妨直接詢問對方，說不定說開了也只是誤會一場。

雙子座－幸運數字：1 幸運顏色：土豪金

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍四正：熱烈付出一段時間後會想要休息一下，對感情的熱烈度會下降，比較想做點自己的事情，對感情的積極度明顯降溫。

巨蟹座－幸運數字：5 幸運顏色：深綠色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣國王逆：可能會為了很現實的問題，沒辦法達到一個平衡共識而爭執，自己也很固執，沒辦法接受對方的看法，問題可能會有擴散的狀況。

獅子座－幸運數字：3 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○

金幣九正：比較不想為對方掏心掏肺的一天，對於自己的付出也比較計較一點，會去比較兩人的付出與接受的多寡。

處女座－幸運數字：7 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

塔正：感情狀況可能會忽然出現難解的問題，也許沒辦法得到最完善的解決，但還是得冷靜下來想出最好的辦法把傷害降到最低。

天秤座－幸運數字：4 幸運顏色：草綠色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖八正：與對方相處愉快熱情，兩人也有相當的默契，不管要去哪裡或是做什麼都能夠非常盡興，幸福感十足喔。

天蠍座－幸運數字：9 幸運顏色：霧霾藍

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

皇帝逆：比較沒有辦法適度拿捏自己的情緒，很容易就會對對方控制慾過強，或是如果對方沒有順自己的意思就大發雷霆。

射手座－幸運數字：8 幸運顏色：可可棕

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

力量正：相愛很容易但相處就需要雙方互相包容忍讓，不見得每次都得占上風，有時候稍微的退讓，態度柔軟一點反而能更快達到共識。

魔羯座－幸運數字：7 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖隨從正：對對方的熱情有如一把熊熊烈火，雖然可能會過度殷勤，但只要出發點是好的，對方也都一定能感受到各位滿滿的愛。

水瓶座－幸運數字：2 幸運顏色：亮橘色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：比較容易在一些過去的陰影上鑽牛角尖，也許對方一個動作或無心的一句話就會讓各位想很多，心情也會比較悶。

雙魚座－幸運數字：9 幸運顏色：靛色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

月亮逆：曖昧不明的關係會有明朗化的狀況，不管是進一步或是回到原點，至少都是越來越清楚的局面喔。