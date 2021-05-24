生命靈數六月運勢／2號人留意金錢破口；8號人累積的辛勞有不錯成果

隨著疫情影響，許多不安、惶恐的情緒不斷的產生，當前反而是一個很合適讓自己放慢腳步，好好休息與轉換的契機，雖然我們面對嚴峻的病毒，行動上要非常的積極、努力，然而在心態上反而需要更多的沉穩、淡定，倘若跟隨著集體意識的浮動，反而會讓自己的心顯得更加疲憊、憔悴。

本月特別留意：

適時的等待是必要的，別因一時衝動而打亂計畫

放慢腳步去適應當前的生活變化

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1997.02.27=37，3+7=10，1+0=1

該範例的生命靈數為1

生命靈數1

整個六月份會花比較多心力在耕耘與合作上，短時間內還看不見明顯的成績，並不代表這就要否定了自己，時間所積累下來的努力與經驗，在最後會獲得滿滿的收穫與豐盛的回饋，當前需要讓自己下定決心與專注在一個明確的目標上，才有足夠的力氣全力以赴、加以面對。

生命靈數2

若在六月有突如其來的狀況請別太擔心，在危機中反而是一個相對重要的轉機時刻，正好可以檢視過往所做的事情，無論在理財、工作還是人際關係上，都是需要好好去把握並整合，當前需要留意意外性支出與金錢破口。

生命靈數3

越挫越勇的精神，在六月份也別忘了帶上，雖然有許多挑戰來自於人與人之間的溝通狀況，有些時候衝突是必要的，透過衝突才有辦法好好理解彼此的需要，但把自己的格局拉大來看，沒有什麼過不去的問題，甚至不需要因為一時的情緒而影響了許久的計畫安排，換個立場、角度，不難發現別的可能。

生命靈數4

靈數4個性使然，不知不覺總會背負了太多人的情緒，導致有不少情緒壓力在身上，生活中有很多不同的狀況、狀態，不需要一個人把所有的重擔都背負在自己肩上，適度的調適自身內心的感受、情緒，是非常重要的，甚至透過運動等方式，都是一個很好紓壓的辦法。

生命靈數5

若過去是在追求外界的開心、自由奔放的樣子，六月份反而比較像回歸內在的安定，並不是要靈數5學習甚麼靜坐、冥想，比較偏向梳理自己與校準的過程，對於追求嚮往的生活模式，內心真實渴望的目標與動力是什麼，滿足了、對焦了，才不會像一直在追求與完成他人目標的方式生活著。

生命靈數6

每個人看世界的角度都不盡相同，不需要因為普羅大眾跟自己不一樣，而產生情緒，反而可以透過這種不同的差異、不同的觀點，世界的面貌才會包羅萬象，面對六月份是需要花點時間接納與傾聽不同的聲音、訊息，轉為未來前進的動力與讓自己蛻變成長的養份。

生命靈數7

沒有人可以影響或傷害自己，除非我們允許他人這麼做，在六月份有不少的壓力在無形當中產生，紓壓的管道有非常多種，對於靈數7而言，最重要的並不是找方法排解壓力，而是得要找到源頭來處理，否則重複性的輪迴狀態一旦產生，對於往後的生活反而會產生許多狀況、問題。

生命靈數8

過去累積的辛勞，在當前開始有些不錯的成果，尤其在人際關係上的展現，有明顯的感受，合作中不僅講求彼此互利互惠，更重要是過程中彼此都是開心、喜悅的，這份喜悅的振動頻率，可以透過自己來影響身邊的人，產生更良善的循環，並且帶動更多豐盛的結果。

生命靈數9

許多靈數9是非常靠感覺在行動，一旦感覺不對了，很多事情都會延宕下去，不妨給自己設定一個目標加以完成，雖然整個六月份會提不起勁，反而可以透過一些計畫表，讓自己逐步完成每個過程，過程中也會累積出自己的成就和喜悅，面對諸多狀況，才會顯得更加安心、踏實。

文：秉麟

FB：秉麟療癒催眠師

IG：19101Leo

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