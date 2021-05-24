每日星座愛情運勢2021/5/30 本日平衡星水瓶座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：6 幸運顏色：霧霾藍

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

皇帝逆：比較沒有辦法適度拿捏自己的情緒，很容易就會對對方控制慾過強，或是如果對方沒有順自己的意思就大發雷霆。

金牛座－幸運數字：2 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

寶劍三逆：對不愉快的過去情感，能夠揮揮手讓它過去就是成長的開始，每一段痛苦的情感經歷都是讓自己成長的機會。

雙子座－幸運數字：1 幸運顏色：百合白

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

審判逆：可能會因為環境問題或是沒辦法改變的因素而被迫分開，或是感情上可能有什麼需要犧牲，例如自由、時間等等。

巨蟹座－幸運數字：7 幸運顏色：土耳其藍

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣A逆：物質跟愛情很容易失衡，沒有辦法兩全的狀況，讓各位心情更加鬱悶，跟情人之間也有一些說不出口的話語。

獅子座－幸運數字：4 幸運顏色：墨綠色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖A正：單身的朋友能夠在今天對喜歡的人主動出擊，就算沒有把握也想試試看，好好把握機會，就算失敗了也有它的意義。

處女座－幸運數字：9 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯七正：不切實際的承諾雖然好聽，但真正能做到的沒有幾人，對於甜言蜜語期望不要太高，以免到時候更失望。

天秤座－幸運數字：5 幸運顏色：琥珀色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：太過天馬行空的想法容易幻滅，做人還是得現實一點，而且感情也不是在拍電影，不會按照劇本走喔。

天蠍座－幸運數字：8 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

命運之輪逆：有時候改變是個轉機，但當感情開始產生變化時，往往是危機多於轉機，需要更加把握能夠彌補或是加溫的機會。

射手座－幸運數字：0 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖九逆：要解決兩人之間的感情問題不只要溝通，更需要互相包容與時間，各位還是要多耐點性子，慢慢去協調改變喔。

魔羯座－幸運數字：0 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

戰車正：雖然現在疫情關係沒辦法出遠門，但如果能安排些可以一起從事的小活動，也能夠讓彼此緊繃的心情得到放鬆，趁假日好好為彼此充電一下吧。

水瓶座－幸運數字：3 幸運顏色：深灰色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

正義正：能夠達到愛情與麵包平衡的美好狀況，跟對方的感情也能夠穩定加溫，不過度獨立也不過度依賴，兩人相處得恰到好處。

雙魚座－幸運數字：6 幸運顏色：土豪金

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯國王逆：在感情中容易有心口不一的狀況發生，也容易因為處理不好跟異性的人際關係而讓雙方起爭執。