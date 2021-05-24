每日星座愛情運勢2021/5/31 本日甜蜜星天秤座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：3 幸運顏色：正紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

命運之輪逆：有時候改變是個轉機，但當感情開始產生變化時，往往是危機多於轉機，需要更加把握能夠彌補或是加溫的機會。

金牛座－幸運數字：7 幸運顏色：翡翠綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣騎士逆：太堅持自己的想法、不聽對方的意見很容易讓感情開始產生裂痕，就算沒有立即性的爭吵，問題也會逐漸浮出檯面。

雙子座－幸運數字：0 幸運顏色：葡萄紫

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣十逆：容易將金錢或是物質凌駕在情感之上，對待感情也比較沒有那麼誠懇，變得有點唯利是圖的感覺。

巨蟹座－幸運數字：5 幸運顏色：銀灰色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

太陽逆：對情感的熱忱可能會有降低的狀況，可能是有多了些其他外在的吸引，這樣也會讓對方比較沒有安全感。

獅子座－幸運數字：1 幸運顏色：深棕色

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

權杖國王逆：對待情感太過敷衍，只要對方要求什麼都是隨便帶過，這樣只會引發更多爭執點，還是謹慎一點吧。

處女座－幸運數字：9 幸運顏色：水藍色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

聖杯女王正：對待情人溫柔體貼、善解人意，遇到什麼問題也都能站在對方的角度思考判斷，兩人相處是很愉快幸福的喔。

天秤座－幸運數字：6 幸運顏色：珊瑚粉

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

戀人正：在感情中無往不利，只要兩人在一起幸福同心，就算遇到小問題也可以一起共同解決，反而讓感情更好。

天蠍座－幸運數字：2 幸運顏色：琥珀色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：太過天馬行空的想法容易幻滅，做人還是得現實一點，而且感情也不是在拍電影，不會按照劇本走喔。

射手座－幸運數字：8 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

力量逆：負面情緒比較大，容易因自己壓力太大而影響到對方，而太沒自信也容易讓一段感情經營得很吃力。

魔羯座－幸運數字：6 幸運顏色：姜黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣六逆：兩人的想法是往不同的方向發展的，要是繼續欠缺良好溝通的話，很容易不斷爭吵甚至導致分開等狀況。

水瓶座－幸運數字：4 幸運顏色：深藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍二逆：逃避兩人之間很明顯存在的問題只會讓問題急速惡化，消極的面對也沒有辦法讓傷害降低，還是要勇敢一點去面對問題。

雙魚座－幸運數字：5 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

死神正：兩人之間的問題是日積月累的，如果沒辦法找到源頭徹底改變，兩人之間的感情也只會逐日漸行漸遠喔。