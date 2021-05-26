「3生肖」注意！未來一週吉星入命，財運、事業都很旺

▲根據專寫生肖、星座的搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，從明（25）天開始，未來一週「3生肖」吉星入命，財運將至，不僅財運旺，就連事業運也旺。（示意圖／圖中人物與本文無關／取自pixabay）

又是全新的一個禮拜，眼看5月就要過完了，最近的你，運勢還好嗎？根據專寫生肖、星座的搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》指出，從25日開始，未來一週「3生肖」吉星入命、財運將至，不僅財運旺，就連事業運也旺，趕緊揪家人朋友一起來看看吧！

生肖蛇

屬蛇的人在5月25-31號，福祿雙全，好運連連，在工作上有貴人指點，從而如魚得水，步步高升，在生活上，家人和睦，沒有矛盾，在今天過後必定會有一筆橫財從天而降，讓你大發橫財，生活無憂。

生肖牛

未來的一個月是屬牛朋友的幸運月份，5月25-31號，喜事接踵而來，大小驚喜也結伴而來，一下子生活豐富而多彩，之前所有的付出、艱辛都在未來的這個月回收了。所以，只要他們沉著，不被突如其來的成功沖昏腦，就可以穩當的享福了。

生肖馬

生肖馬在事業上2021年總能感到特別順利，或許正是遇上了自己的福星，5月25-31號感覺做任何事情都有神靈相助。因此事半功倍的效率讓他們總能在短時間內完成自己的任務，多出來的閒餘時間足以做點自己的事情，而業餘愛好足以豐富自身的生活。（編輯：郭佩蓉）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載